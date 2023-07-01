عادل حمودة يكشف عن استعداد جماعة الإخوان للعنف في 30 يونيو

كشف الكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس تحرير الفجر، عن كواليس الصدمة التي عاشتها السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس الراحل أنور السادات، بعدما شاهدت رموز التنظيمات الإرهابية على المنصة في حفل انتصارات أكتوبر في عهد جماعة الإخوان.

وجهان ليوم 6 أكتوبر

وقال عادل حمودة، خلال حلقة اليوم السبت، من برنامجه "واجه الحقيقة"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن كل علامات الدهشة والتعجب والذهول والاستغراب تتبخر أمام ما حدث يوم 6 أكتوبر 2012، موضحًا أن يوم 6 أكتوبر له وجهان، الأول وجه وطني مزهو بالكبرياء، رسمه العبور والانتصار، وتحرير سيناء، ووجه آخر حزين، بعد أن شهد اغتيال الرئيس أنور السادات برصاصات تنظيمات إرهابية خرجت من رحم جماعة الإخوان، الجماعة الأم لتلك التنظيمات.

القتلة على المنصة

وأضاف عادل حمودة، أنه في يوم 6 أكتوبر 2012، لم يدعو محمد مرسي قادة الحرب وقادة القوات المسلحة للاحتفال الذي أقيم في استاد القاهرة، وإنما دعا إليه قيادات التنظيمات الإرهابية التي كفرت وفجرت الرموز الوطنية، ففي المنصة الرئيسية جلس طارق الزمر الذي شارك في عملية اغتيال الرئيس السادات، وجلس صفوت عبد الغني المتهم بقتل فرج فودة ورفعت المحجوب، وجلس علاء أبو النصر، العقل المدبر لعمليات اغتيال الشرطة.

يوم للإرهاب

وتابع عادل حمودة: "في هذا اليوم سمعت من جيهان السادات أنها بكت غير مصدقة ما تشاهده في التلفزيون، وأضافت: 6 أكتوبر يوم الجيش والشعب أصبح يومًا إرهابيًا".