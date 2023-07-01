عادل حمودة يكشف عن استعداد جماعة الإخوان للعنف في 30 يونيو

كشفت الكاتب الصحفي عادل حمودة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن بريد إلكتروني تلقاه القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، خيرت الشاطر، من شركة أمريكية في يوم 31 مارس عام 2013، كشفت فيه عن استعدادها لتوريد أقوى وأحدث وسائل فض المظاهرات في العالم.

ووفقًا لرسالة البريد الإلكتروني، فإن الشركة الأمريكية كانت على استعداد لتزويد الإخوان بوسائل قوية وحديثة لفض المظاهرات التي كان من المقرر أن تنطلق في 30 يونيو من نفس العام.

يأتي هذا الأمر في إطار الأحداث التي شهدتها مصر في الفترة التي سبقت ثورة 30 يونيو 2013، حيث كانت الإخوان المسلمين يحاولون الحفاظ على السلطة بعد فوزهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الفترة السابقة.