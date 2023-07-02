وظائف القطار الخفيف، أعلنتها الهيئة القومية للأنفاق، في مجالات متعددة، حيث يستمر التقديم حتى 13 يوليو الجاري.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن وظائف القطار الخفيف.. الموعد والتخصصات المطلوبة.



وظائف القطار الخفيف.. الموعد والتخصصات المطلوبة

في ضوء البحث المتزايد عن وظائف القطار الخفيف.. الموعد والتخصصات المطلوبة، فإن الهيئة القومية للأنفاق، أعلنت عن وظائف بالقطار الكهربائى الخفيف حتى يوم /2023/7/13 القادم، عن طريق التوجه إلى مقر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو القاهرة بميدان رمسيس - مجمع رمسيس كومبلكس بوابة (4) وتقديمها باليد.

وحول تخصصات وظائف القطار الكهربائي الخفيف، تضم "مهندسين في مجالات (صيانة وإدارة المعدات والنظم والتحكم / السلامة والصحة المهنية / الأزمات والكوارث/ مراقبة الجودة / إدارة المخاطر)، وشئون قانونية، وترجمة، وتكنولوجيا المعلومات IT، وموارد بشرية وتدريب، ومحاسبين (مشتريات مخازن وإدارة أصول / محاسبة)".



الأوراق المطلوبة في وظائف القطار الكهربائي الخفيف

أما الأوراق المطلوبة في وظائف القطار الكهربائي الخفيف، جاءت كالتالي:

- صورة بطاقة الرقم القومي (سارية).

- صورة شهادة الميلاد كمبيوتر.

- صورة المؤهل والمؤهلات الأخرى التي حصل عليها.

- عضوية نقابة المهندسين.

- صورة الموقف من التجنيد.

- شهادة تحديد مستوى اللغة الانجليزية من معهد اللغات للقوات المسلحة بكوبري القبة أو أحد معاهد اللغات التابعة للقوات المسلحة بالمحافظات: 65% فيما أعلى للوظائف الهندسية.

- صور شهادات الخبرة / الدورات إن وجد في مجال الوظيفة المتقدم إليها.

- عدد 1 صورة شخصية مقاس 4×6

- حوالة بريدية بقيمة 50 جنيه بأسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو على حساب 0135312002065818.

وتتلقى الهيئة القومية لمترو الأنفاق أوراق المتقدمين، في مقر الشركة المصرية بميدان رمسيس، يوميا من الأحد للخميس الساعة 9 صباحًا حتى 2.30 مساء، ولا يتم الالتفات للطلبات المرسلة بالبريد.

وتقرر غلق باب التقديم في وظائف القطار الكهربائي الخفيف، الخميس المقبل، وفقا لمنشور الهيئة، الذي حدد عددا من الشروط المطلوبة للمتقدمين، وبعض التخصصات الفنية المحددة.

وتستقبل الهيئة القومية لمترو الأنفاق، طلبات وظائف القطار الكهربائي الخفيف، التي أعلن عنها منتصف الشهر الماضي.