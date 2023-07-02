محمد العريان: أداء بعض الأصول تحسن كثيرا من بينهم " البيتكوين"

كشف الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان عن أداء بعض الأصول والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شهر يونيو حزيران شهد تحركات جيدة للغاية لمعظم هذه المؤشرات.

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة «أليانز» في تغريدة «جدول الأداء الشهري المعتاد لبعض الأصول الرئيسية»، وقارن بين أداء بعض الأصول الرئيسية مثل الذهب والنفط وبيتكوين، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل داو جونز وناسداك ومؤشر ستاندارد آند بورز 500 ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي ومؤشر فوتسي 100 البريطاني ومؤشر شنغهاي المركب ومؤشر نيكاي 225 الياباني.

وأضاف العريان «من بين أبرز النقاط التي يجب وضعها في عين الاعتبار الأداء القوي لشهر يونيو حزيران 2023، إذ جرى تحقيق عائدات قوية ومثيرة للإعجاب في النصف الأول من العام لمعظم الأصول الموضحة أدناه».

وأوضح الخبير الاقتصادي «لا يزال هناك تشتت كبير داخل الأسهم دوليًا، وأيضًا داخل الولايات المتحدة، خاصة مؤشري داو جونز وناسداك».

ومن بين كل الأصول والمؤشرات كانت عملة بيتكوين المشفرة الأكثر تحقيقًا للمكاسب حتى تاريخ 30 يونيو 2023، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 83.99 في المئة على أساس سنوي، بينما كان أكثرها تراجعًا النفط الذي انخفض 11.99 في المئة على أساس سنوي.