محمد العريان: أداء بعض الأصول تحسن كثيرا من بينهم " البيتكوين"

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف الخبير الاقتصادي العالمي محمد العريان عن أداء بعض الأصول والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن شهر يونيو حزيران شهد تحركات جيدة للغاية لمعظم هذه المؤشرات.

 

وقال كبير المستشارين الاقتصاديين في مجموعة «أليانز» في تغريدة «جدول الأداء الشهري المعتاد لبعض الأصول الرئيسية»، وقارن بين أداء بعض الأصول الرئيسية مثل الذهب والنفط وبيتكوين، بالإضافة إلى المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل داو جونز وناسداك ومؤشر ستاندارد آند بورز 500 ومؤشر ستوكس 600 الأوروبي ومؤشر فوتسي 100 البريطاني ومؤشر شنغهاي المركب ومؤشر نيكاي 225 الياباني.

 

وأضاف العريان «من بين أبرز النقاط التي يجب وضعها في عين الاعتبار الأداء القوي لشهر يونيو حزيران 2023، إذ جرى تحقيق عائدات قوية ومثيرة للإعجاب في النصف الأول من العام لمعظم الأصول الموضحة أدناه».

 

وأوضح الخبير الاقتصادي «لا يزال هناك تشتت كبير داخل الأسهم دوليًا، وأيضًا داخل الولايات المتحدة، خاصة مؤشري داو جونز وناسداك».

 

ومن بين كل الأصول والمؤشرات كانت عملة بيتكوين المشفرة الأكثر تحقيقًا للمكاسب حتى تاريخ 30 يونيو 2023، إذ سجلت ارتفاعًا بنسبة 83.99 في المئة على أساس سنوي، بينما كان أكثرها تراجعًا النفط الذي انخفض 11.99 في المئة على أساس سنوي.

البيتكوين اسعار البيتكوين المؤشرات الاقتصادية تحسن اداء بعض الاصول
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. زد يحصل على توقيع مهاجم الأهلي

عاجل.. الزمالك يقطع الطريق على الاهلي ويقترب من خطف الصفقة الذهبية

عاجل.. لجنة الانضباط تستقر على عقوبة دينامو الزمالك بسبب " الاحتفال المشين "

الأهلي يضم أقوى صفقة في الدوري المصري "مجانًا"

الأسواق تعاود العمل..سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 2 يوليو 2023 بالبنوك والسوق السوداء

رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم الثلاثي ورقم الجلوس عبر موقع بوابة التعليم الفني

رسميا.. الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عاجل وحصري الآن عبر بوابة الفجر Thanwy Fany [كشف أسماء الأوائل]

رسميا نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس Thanwy Fany جميع المحافظات على موقع بوابة التعليم الفني [3 سنوات - 5 سنوات]