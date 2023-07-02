رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 الدور الأول برقم القيد

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، ينتظر المتقدمون لامتحانات الشهادة الإعدادية في ليبيا إعلان نتيجتهم وذلك من خلال الوصول إلى الرابط المتاح على موقع وزارة التربية moe.gov.ly. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج من قبل المركز الوطني للامتحانات. لاحظ الجميع تأجيل امتحانات الدور الثاني للثانوية والإعدادية ويهدف ذلك إلى منح الطلاب فرصة كافية للتحضير للامتحانات.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

تهدف منظومة الامتحانات في ليبيا إلى تحقيق نجاح الطلاب في جميع مراحل التعليم، ومن أجل ذلك يتطلع الجميع إلى الحصول على النتائج بأسرع وقت ممكن. يمكن للطلاب الاطلاع على نتائجهم عن طريق زيارة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية، ومن ثم إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الجلوس واسم المرحلة التعليمية والسنة الدراسية. سيتم عرض النتائج بالتفصيل في جميع المواد الدراسية، بما في ذلك المجموع الكلي والنسبة المئوية المحققة.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى ليبيا

وجد إعلان مهم بخصوص نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في ليبيا، وهذا الإعلان ينفي المعلومات المتداولة حول تحديد تاريخ محدد لإعلان نتيجة انتهاء مرحلة التعليم الأساسي. فالنتيجة لن يتم إعلانها إلا بعد أن تنتهي اللجان من تصحيح أوراق الطلاب والتحقق من صحتها بشكل جيد. ثم ستُعرض النتيجة على موقع وزارة التربية الليبية، وسيتمكن الطلاب من الحصول على نتائجهم عند توفرها من خلال زيارة موقع الوزارة واستخدام بياناتهم الشخصية مثل رقم الجلوس واسم المرحلة التعليمية والسنة الدراسية. يجب على الجميع أن ينتظروا بصبر إعلان النتيجة الرسمية والتحقق من صحتها ودقتها قبل اتخاذ أي إجراءات أو خطوات.

افتح متصفح الإنترنت وانتقل إلى موقع وزارة التربية الليبية.

اختر قسم “نتائج الامتحانات”.

اختر “نتائج الشهادة الإعدادية 2023”.

أدخل رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص له.

(إذا لزم الأمر) أدخل رقم القيد الخاص بك في المكان المخصص له.

اضغط على زر “إظهار النتيجة”.

ستظهر النتيجة الخاصة بك على الشاشة، ويمكنك طباعتها أو حفظها في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يعلن موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في ليبيا، بالتعاون مع أحمد مسعود، مدير المركز الوطني للامتحانات، عن استخدام رقم الجلوس للاطلاع على النتائج الخاصة بالشهادة الإعدادية لعام 2023 عبر رابط النتائج. وقد أكد الوزير سابقًا ضرورة انتهاء عمليات التصحيح في وقت مبكر قبل عيد الأضحى، وذلك للإعلان عن النتائج خلال أيام قليلة بعد انتهاء إجازة العيد.