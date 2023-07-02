رابط moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

رابط moe.gov.ly نتيجة شهادة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 برقم القيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم الليبية، متى ستعلن نتائج الامتحانات الإعدادية الليبية 2023 الدور الأول؟ هو سؤال يطرحه 188،060 طالبا وطالبة في جميع أنحاء الدولة الليبية. أعلنت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية الليبية أن امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية ستكون في 9 يوليو الحالي للطلاب الذين لم يتمكنوا من النجاح في الدور الأول. لذلك، سيتم الإعلان عن نتائج الدور الأول خلال الساعات القادمة عبر الموقع الرسمي للوزارة. وقد انتهت أجهزة وزارة التربية والتعليم من جميع مراحل تصحيح الأوراق، بما في ذلك عملية العد والفرز والمسح الضوئي، وجمع الدرجات مع درجات الأعمال السنوية.

تم تنظيم الإختبارات النهائية للعام الدراسي 2023/2022 من قبل وزارة التعليم في يوم 28 مايو الماضي، وذلك للحصول على شهادة أتمام التعليم المتوسط. تم اتخاذ إجراءات أمنية مشددة من قبل وزارة الداخلية الليبية لضمان سلامة العملية، حيث تم تأمين 13148 قاعة امتحانية. تم توفير 26 ألف و368 ملاحظ و1359 مرشد نفسي لمساعدة الطلاب خلال الإختبارات. الآن ينتظرون فتح رابط وزارة التربية والتعليم للوصول إلى نتائجهم من خلال إدخال رقم الجلوس ورقم القيد الخاص بهم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم moe.gov.ly .

. الدخول على نتائج الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول.

تسجيل بيانات الطالب المراد الإطلاع على نتيجته الاسم ورقم الجلوس ورقم القيد.

النقر على عرض النتيجة لتظهر كافة التفاصيل.

وزارة التربية والتعليم الليبية

عندما يتم قبول وتوقع النتيجة من قبل السيد الدكتور موس المقريف وزير التعليم، سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن نسبة النجاح العامة وأسماء الطلاب الأوائل. بعد ذلك، ستتم رفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة مباشرة. تم تأجيل امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول حتى يوم 9 يوليو 2023 الحالي بواسطة الوزارة، لمنح الطلاب المزيد من الوقت للمراجعة والاستعداد للامتحانات الثانوية.

نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول

عدد الطلاب في شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي يبلغ 188060 طالب وطالبة.

عدد المقار الامتحانية على مستوى البلاد 13148 لجنة موزعة على 13 دائرة أمتحانية.

يبلغ عدد رؤساء اللجان الامتحانية الذين أشرفوا على الامتحانات 1359 رئيس لجنة و3564 مراقب.

عدد الملاحظين 26 ألف و368 ملاحظ وعدد المرشدين النفسين 1359 مرشد و224 مشرف فئات خاصة.

عدد أفراد الأمن الذين قاموا بتأمين الأمتحانات 5436 فرد وعدد 2191 فرد خدمات.

موعد إعلان نتيجة شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي

أعلن محسن الكبير، وكيل الوزارة ورئيس اللجنة العليا للامتحانات، أن الوزير سيعقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج يوم الأحد الموافق 2 يوليو 2023، ومن ثم سترفع النتائج مباشرة ولم يتم تحديد التوقيت المحدد للمؤتمر الصحفي.

نتيجة الشهادة الإعدادية عبر موقع منظومة الأمتحانات

تستند وزارة التربية والتعليم على موقع منظومة الأمتحانات الليبية المرتبط بالوزارة، والذي يكون على الرابط 161.47.21.187/finalresults لاستخراج النتائج عن طريق الدخول إليه وتسجيل بيانات الطالب. وسوف يتم تفعيل الموقع بمجرد تأكيد النتائج.