شركة قطرية تعلن استحوذها رسميا على 15% من حصة جهينة بالبورصة

أعلنت شركة بلدنا القطرية، عن شرائها حصة جديدة بشركة جهينة للصناعات الغذائية لتصل إجمالي مساهمتها إلى 15% من رأس المال.

وقال الشركة في بيان لبورصة قطر، أنها قامت بشراء 600 ألاف سهم في شركة جهينة الغذائية بقيمة 7.4 مليون جنية مصري، لترفع معها الشركة القطرية حصتها في شركة جهينة إلى ما يزيد 15%، وهو ما يعادل 141،501 مليون سهم بإجمالي 1.1 مليار جنيه.

وتراجعت أرباح شركة بلدنا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 20 مليون ريال بتأثير من ارتفاع تكاليف التمويل، وزيادة التكاليف التشغيلية.