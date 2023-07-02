أحذر..إحدي مشروبات كوكاكولا تحتوي على مواد مسرطنة

الاقتصاد
بوابة الفجر

بعد عقود من استخدامها وعلى نطاق واسع كمادة مُحلية صناعية، فإن مادة الأسبارتام تحت المجهر من قبل منظمات عالمية لتقييم خطرها كسبب محتمل للإصابة بالسرطان. 

 

وبحسب ما ذكرته مصادر لرويترز، فإن الأسبارتام من المتوقع إعلانها كمادة مسببة للسرطان للبشر من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الرابع عشر من يوليو تموز الجاري.

 

فيما تعمل لجنة منفصلة تابعة لمنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة -وهي لجنة الخبراء المشتركة المعنية بالإضافات الغذائية- على تحديث تقييمها للمخاطر لتلك المادة بما في ذلك ما تعتبره كمية يومية مقبولة.

 

وتنظر الوكالة الدولية لبحوث السرطان في الأبحاث القائمة حاليًا بشأن الأسبارتام وتقيم ما إذا كانت تلك المادة تشكل خطورة، ومن المقرر أن يوفر تقرير كل من الجهتين توصيات حول كمية الأسبارتام التي يمكن أن يستهلكها الشخص بأمان.

 

ووفقًا للوكالة الدولية لبحوث السرطان، فإن المواد المسرطنة هي التي من الممكن تصنيفها على أنها قد تتسبب في إصابة البشر بالسرطان ويتم تقييمها وفقًا لأربعة تصنيفات مختلفة وهي مسرطنة، وعلى الأرجح مسرطنة، ويمكن أن تسبب السرطان، وغير مسرطنة.

 

ومن المعروف عن مادة الأسبارتام استخدامها على نطاق واسع في المشروبات والأغذية منخفضة السعرات الحرارية مثل Diet Coke و Diet Pepsi.

 

وعلى الرغم أن الأسبارتام تحتوي على سعرات مثل السكر التقليدي، إلا أنه يتم استخدامها بكميات أقل لأنها محلاة 200 مرة أكثر.

 

وكشفت دراسة منفصلة في نهاية 2022، أن الأسبارتام كان مرتبطًا بإصابة الفئران بالقلق، وأن تأثيرها يمتد إلى ما يصل جيلين متتاليين.

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