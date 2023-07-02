ياسر فرج:' ندمت على مشاركتي في فيلم " عايشين اللحظة".. وأحمد زاهر نجح بقوة في أدوار الشر مؤخرًا

الفجر الفني
ياسر فرج
ياسر فرج

كشف الفنان ياسر فرج عن ندمه بسبب مشاركته في فيلم "عايشين اللحظة " قائلا:' لأنه متنفذش زي ما كنت فاهم، ساعات العمل بيكون كويس لكن لما لنخذ في مرحلة التنفيذ الأمور بتتفير وده اللي حصل في الفيلم   واختار الفنان ياسر فرج النجم أحمد زاهر كأفضل فنان قدم دور الشر مؤخرا 

 

 

 

تبين ان الفنان ماجد المصري وطارق لطفي خلال حواره مع الإعلامية انجي هشام في برنامج المنسي عبر قناة هي قائلا:' كل واحد منهم ليه دور شر فظيع ولكن اكتر واحد نجح مؤخرا كان أحمد زاهر في البرنس مع محمد رمضان وهو دفعتي من ايام المعهد وطبعا طارق لطفي عشرة كبيرة بس يمكن في الفترة الأخيرة في أدوار الشر أقول أحمد زاهر.  

 

 

 

 برنامج " المنسي" هو برنامج على قناة " هي" تقديم الإعلامية انجي هشام، ويذاع يومي السبت والأحد في تمام الساعة الحادية عشر مساءا ويستضيف عددا من نجوم الفن والإعلامين الذي غابت عنهم أضواء الشهرة والنجومية.  

 

 

 

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