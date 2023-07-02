موانئ البحر الأحمر تتداول 266 شاحنة

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 1000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 266 شاحنة و57 سيارة، وشملت حركة الواردات 600 طن بضائع، 237 شاحنة و41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 400 طن بضائع، 29 شاحنة و16 سيارة.

وغادرت ميناء سفاجا، العبارة القاهرة، كما شهد ميناء نويبع تداول 1000 طن بضائع و266 شاحنة، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) للعبارة ايلة بينما استقبل الميناء أمس، السفينتين بريدج وايلة وغادرت العبارة ايلة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 846 راكب بموانيها.

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