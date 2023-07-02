نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول في ليبيا برقم القيد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول في ليبيا برقم القيد عبر موقع منظومة الامتحانات وزارة والتعليم الليبية،تصدرت نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 ليبيا محركات البحث في مختلف مناطق البلاد مؤخرًا، إذ يسعى العديد من الطلاب وأولياء الأمور إلى الاطلاع على نتائج الامتحانات التي أجريت مؤخرًا، وذلك للتأكد من جهود الطلاب والاستعداد للالتحاق بالمرحلة الثانوية، وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التربية الليبية أنه بمجرد الانتهاء من عملية التصحيح ورصد الدرجات، سيتم نشر نتائج الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب على الموقع الرسمي للوزارة خلال شهر يوليو الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول في ليبيا برقم القيد عبر موقع منظومة الامتحانات وزارة والتعليم الليبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول في ليبيا وفقًا لبعض المصادر الموثوقة داخل وزارة التربية الليبية، فإنه بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات لامتحانات الشهادة الإعدادية، سيتم اعتماد النتائج على الفور. وقد أشارت العينات العشوائية التي تم اختيارها إلى وجود تحسن ملحوظ في درجات امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، وأن نسبة النجاح ستكون أعلى من الأعوام السابقة لهذه المرحلة. وأوضحت وزارة التربية الليبية أن التأخير في إظهار النتائج يرجع إلى حرصها على مصلحة جميع الطلاب، وضمان حصول كل طالب على حقه، حتى ولو كانت فقط درجة واحدة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا ٢٠٢٣

أولًا: الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية .

ثانيًا: قم باختيار الأيقونة المكتوب عليها نتيجة الشهادة الإعدادية.

ثالثًا: قم بكتابة رقم الجلوس ورقم القيد في المكان المخصص له.

رابعًا: اضغط على استعلام وستظهر النتيجة على الفور

وزارة التربية والتعليم الليبية

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول في ليبيا عندما يتم اعتماد النتيجة من قبل السيد الدكتور موس المقريف، وزير التعليم، سيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن النسبة العامة لنجاح الطلاب وأسماء الطلاب الأوائل، وبعد ذلك سيتم نشر النتائج الكاملة على الموقع الرسمي للوزارة. وقد تم تأجيل موعد الدور الثاني للطلاب الذين لم ينجحوا في الدور الأول حتى يوم 9 يوليو 2023، وذلك لمنح الطلاب وقتًا إضافيًا للمراجعة والاستعداد للدور الثاني من الاختبارات.

أوضح مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عبدالعزيز عيسى حقيقة تحديد موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية في ليبيا للعام 2023 واعلانها اليوم الاحد.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الدور الأول في ليبيا برقم القيد

ونفى مدير مكتب الاعلام بالوزارة في تصريحات اعلامية الانباء المتداولة بشأن اعلان النتيجة اليوم، مؤكدًا أن لا صحة لما يتداول بشأن تحديد موعد للإعلان عن نتيجة شهادة اتمام مرحلة التعليم الاساسي، مضيفًا أن الوزارة ستعلن في وقت لاحق من هذا الاسبوع موعد اعلان النتيجة، داعيًا بالتوفيق لـ 188060 تلميذ وتلميذة في كامل التراب الليبي.

وكان، وكيل وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية لِشؤون المراقبات، رَئيس اللجنة العُليا لاِمتحانات الشهادات العامة الدكتور “مُحسن الكبيّر” أكد أن موعد اعلان نتيجة شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الأساسي للعام الدِّراسي 2022 – 2023م لـ 188060 طالب وطالبة ستكون جاهزة للإعلان اليوم الأحــد قبل ان تتراجع الوزارة وتأجل موعد الاعلان لوقت لاحق دون سبب واضح.