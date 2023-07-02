الآن..رابط نتيجة الشهادة 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد
رابط نتيجة الشهادة 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد natija.moel.ly
رابط نتيجة الشهادة 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد natija.moel.ly،يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في ليبيا بسهولة عبر الإنترنت، من خلال الدخول إلى موقع الفجر والاستعلام عن النتائج باستخدام رقم التسجيل. ويتضمن الموقع شرحًا مفصلًا لطريقة الوصول إلى الخدمة واستخدامها، مما يجعل الأمر سهلًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور الذين لا يحتاجون إلى الذهاب إلى المدرسة. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال المقال التالي الموجود على الموقع.
رابط نتيجة الشهادة 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد
أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن إمكانية الحصول على شهادة المرحلة الإعدادية بسهولة ويسر من خلال موقعها الرسمي، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط natija.moel.ly. ويمكن الحصول على النتيجة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية الموجودة على الموقع الرسمي، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 مع رقم التسجيل
يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا إلكترونيًا باستخدام رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 بالخطوات الإلكترونية التالية:
نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول
- عدد الطلاب في شهادة أتمام مرحلة التعليم الأساسي يبلغ 188060 طالب وطالبة.
- عدد المقار الامتحانية على مستوى البلاد 13148 لجنة موزعة على 13 دائرة أمتحانية.
- يبلغ عدد رؤساء اللجان الامتحانية الذين أشرفوا على الامتحانات 1359 رئيس لجنة و3564 مراقب.
- عدد الملاحظين 26 ألف و368 ملاحظ وعدد المرشدين النفسين 1359 مرشد و224 مشرف فئات خاصة.
- عدد أفراد الأمن الذين قاموا بتأمين الأمتحانات 5436 فرد وعدد 2191 فرد خدمات.