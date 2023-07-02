الآن..رابط نتيجة الشهادة 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد

رابط نتيجة الشهادة 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد natija.moel.ly،يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2023 في ليبيا بسهولة عبر الإنترنت، من خلال الدخول إلى موقع الفجر والاستعلام عن النتائج باستخدام رقم التسجيل. ويتضمن الموقع شرحًا مفصلًا لطريقة الوصول إلى الخدمة واستخدامها، مما يجعل الأمر سهلًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور الذين لا يحتاجون إلى الذهاب إلى المدرسة. ويمكن الوصول إلى هذه الخدمة من خلال المقال التالي الموجود على الموقع.

رابط نتيجة الشهادة 2023 نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 برقم القيد

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية عن إمكانية الحصول على شهادة المرحلة الإعدادية بسهولة ويسر من خلال موقعها الرسمي، والذي يمكن الوصول إليه عن طريق الرابط natija.moel.ly. ويمكن الحصول على النتيجة من خلال بعض الخطوات الإلكترونية الموجودة على الموقع الرسمي، من دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا 2023 مع رقم التسجيل

يمكن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا إلكترونيًا باستخدام رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2023 بالخطوات الإلكترونية التالية:

أدخل موقع وزارة التربية والتعليم الليبية.من هنا. ” الضغط على نتائج الشهادة الاعدادية. اكتب الرقم الوطني في مكانه. كتابة رقم المقعد “رقم التسجيل”. انقر فوق عرض النتيجة أو البحث.

نتيجة الشهادة الإعدادية الليبية الدور الأول