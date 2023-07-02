الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف الشريف وتعتبره عملًا معاديًا للإسلام

حرق المصحف فى السويد
حرق المصحف فى السويد

أدانت الحكومة السويدية إحراق المصحف الشريف واعتبرته عملًا معاديًا للإسلام.

وكانت الشرطة السويدية، قد سمحت لمتطرف بإحراق المصحف أمام مسجد في العاصمة ستوكهولوم، وذلك بعد بتنظيم فعالية احتجاجية  في أول أيام عيد الأضحى.

وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، إن قرار الشرطة بالسماح بالفعالية، "قانوني لكنه غير مناسب".وفي نفس اليوم تم تنفيذ الفعالية: مزق رجل صفحات من القرآن، ومسح بها حذاءه، ثم وضع لحم الخنزير المقدد في الكتاب وأشعل فيه النار.
وقف نحو 200 شخص يراقبون ما يجري، بعضهم هتف "الله أكبر!" باللغة العربية احتجاجا على ذلك، اعتقلت الشرطة أحدهم بعد محاولته رمي حجر على "الناشط".

وتوجه الخميس الماضي، العشرات إلى السفارة السويدية في بغداد، للاحتجاج على حرق المصحف الشريف، وتمكن بعضهم من تسلق السياج العالي المحيط بالبعثة الدبلوماسية والتسلل إلى الداخل

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