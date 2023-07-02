سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري في البنوك

استقرت أسعار صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 2 يوليو 2023، حيث سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.75 جنيه للشراء و38.92 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري نحو 38.54 جنيه للشراء و38.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصر

ونقدم من خلال «بوابة الفجر» أسعار صرف الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، في ختام تعاملات اليوم الأحد 2 يوليو 2023، وذلك في إطار الخدمات التي نقدمها للقراء.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك المركزي المصري نحو 38.75 جنيه للشراء و38.92 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلي المصري نحو 38.54 جنيه للشراء و38.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

سجل الجنيه الاسترليني فى بنك مصر نحو 38.54 جنيه للشراء و38.84 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجاري الدولي

سجل الجنيه الاسترليني فى البنك التجاري الدولي نحو 38.67 جنيه للشراء و38.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الجنيه الاسترليني فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 38.72 جنيه للشراء و38.96 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

سجل الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية نحو 38.67 جنيه للشراء و38.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية اليوم

ومن جانب آخر ثبت سعر اليورو في البنك الأهلي المصري عند 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر العملة الأوروبية الموحدة في بنك مصر

في حين شهد سعر اليورو في بنك مصر استقرارًا بقيمة 33.57 جنيه للشراء، و33.84 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

ونشر موقع البنك التجاري الدولي سعر اليورو بقيمة، 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر عملة الاتحاد الأوروبي في بنك الإسكندرية

وحافظ سعر اليورو في بنك الإسكندرية على مستوياته عند: 33.68 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة: 33.73 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 33.67 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في البنك المصري الخليجي

وطرح موقع البنك المصري الخليجي سعر اليورو بقيمة: 33.67 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر وحدة النقد الأوروبية في بنك بلوم مصر

وقُدر سعر اليورو في بنك بلوم مصر، مقابل العملة المحلية، بقيمة 33.67 جنيه للشراء، و33.95 للبيع.

سعر اليورو في ميد بنك

وعرض موقع ميد بنك سعر اليورو بقيمة: 33.64 جنيه للشراء، و34.01 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بينما سجل سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي قيمة: 33.73 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.

سعر اليورو في بنك التعمير والإسكان

سجل اليورو في بنك التعمير والإسكان نحو 33.67 جنيه للشراء، و33.95 للبيع، مقابل العملة المحلية.