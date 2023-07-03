نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات نتائج الدبلوم بنظام الثلاث سنوات والخمس سنوات بالاسم ورقم الجلوس

يستعد طلاب التعليم الفني لمعرفة نتيجة دبلومات الفنية لعام 2023 برقم جلوسهم. تُعتبر المرحلة الثانوية الفنية مهمة جدًا في حياة طلاب التعليم الفني في مصر، فقد يتحدد مستقبل الكثير من الطلاب بناءً على المجموع الذي يحصلون عليه بعد ظهور النتيجة. لذلك، يكون جميع طلاب التعليم الفني في مصر مشغولين بالبحث عن نتيجتهم الخاصة. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أشارت إلى اقتراب موعد ظهور النتائج للدبلومات في مختلف الأقسام، سواء كانت الصناعية أو التجارية أو الفندقية أو الزراعية، سنوضح لكم في الفقرات التالية من هذا المقال كل تفاصيل النتائج.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

الكثير من طلاب التعليم الفني في مختلف أنحاء مصر يرغبون في معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بواسطة رقم جلوسهم في الامتحانات التي أجروها مؤخرًا، هذا للتأكد من نتائج جهودهم وتعبهم وسهرهم طوال العام، وأيضًا لتهدئة قلق أولياء أمورهم بشأن مستقبل أبنائهم الذين هم طلابنا في الثانوية الفنية. ذكرت العديد من المصادر من داخل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية أن النتائج ستصبح متاحة للطلاب في الأسابيع الأولى من يوليو 2023، وتم انتهاء عمليات التصحيح والتدقيق وتسجيل درجات إجابات الطلاب بواسطة المراجعين، ويتم مراجعة التصحيح مرات عديدة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه بالإمكان استفسار عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 عن طريق رقم الجلوس، بعد الانتهاء من عملية التصحيح وتسجيل الدرجات وباتباع الخطوات التالية:

قم أولًا بالدخول مباشرة إلى موقع بوابة التعليم الفني عبر المتصفح الخاص بك.

تحديد الشعبة التابع لها الطالب.

ثم كتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.

وأخيرًا قم بالضغط على كلمة بحث أو عرض النتيجة، وانتظر حتى تظهر لك النتيجة.

ينتظر طلاب وطالبات الدبلومات الفنية في الأقسام المختلفة [الصناعية، الزراعية، التجارية، الفندقية] بحالة من الترقب والانتظار إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 وذلك برقم الجلوس، وسيتم الإعلان عن هذه النتائج خلال الساعات القليلة القادمة عبر موقع بوابة نتائج التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2022 برقم الجلوس والاسم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي أن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2022 ستكون معتمدة لجميع التخصصات خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل رسمي في نهاية الأسبوع الجاري في شهر يوليو 2023.