نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالأسم ورقم الجلوس

الآن..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالأسم ورقم الجلوس (صناعي وزراعي، فندقي، تجاري)

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رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالأسم ورقم الجلوس

الآن..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالأسم ورقم الجلوس (صناعي وزراعي، فندقي، تجاري)،يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 بسهولة عبر الإنترنت، من خلال الدخول إلى موقع الفجر واستخدام رابط النتيجة المتاح على الموقع، وذلك باستخدام رقم المقعد والاسم. ويوفر الموقع خطوات بسيطة للاستعلام عن النتيجة الإلكترونية، مما يجعل الأمر سهلًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالأسم ورقم الجلوس

يمكن الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق استخدام رابط النتيجة المعلن من قبل وزارة التربية والتعليم على موقعها الرسمي moe.gov.eg. يتيح هذا الرابط الوصول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والحصول على النتيجة الإلكترونية بسهولة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالأسم ورقم الجلوس

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 مع رقم المقعد واسمه

يمكنك الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية إلكترونيًا باتباع الخطوات التالية:

  1. أدخل رابط نتيجة الدبلوم الفني.من هنا. ”
  2. اضغط على بوابة التعليم الفني.
  3. انقر للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية.
  4. اكتب رقم المقعد واسمه بشكل صحيح.
  5. انقر لعرض النتيجة.

موعد ظهور نتيجة طلاب شهادة الدبلومات الفنية 2023

أعلن مصدر في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023، حيث أشار إلى أن الإعلان الرسمي عن النتيجة سيكون بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023، وذلك خلال الأسبوع الذي يليها. كما أوضح المصدر أن النتيجة النهائية ستظهر في جميع الأقسام، بما في ذلك الأقسام التجارية والصناعية والزراعية والفندقية وإعداد المهنيين، لطلاب النظامين الثلاثي والخماسي في مختلف الشعب الدراسية للعام الدراسي 2022/2023.

تنسيق شهادة الدبلومات الفنية 2023

تستعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا لإجراء عملية تنسيق شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، وذلك من خلال الإعدادات اللوجستية التي تجريها المؤسسة في مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس وفروعها في المحافظات. وأكد المصدر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على استمرار العمل بنفس قواعد العام الماضي في تنسيق الجامعات لعام 2023، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في اجتماع سابق له.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انتهاء الامتحانات التحريرية لطلبة الدبلومات الفنية، الخميس الموافق 8/6/2023، وفق الجدول المعتمد من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث أدى (715432) طالب وطالبة الامتحانات في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، وذلك في عدد (1337) مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

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