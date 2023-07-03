“ظهرت” نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني برقم الجلوس 2023 جميع المحافظات من موقع بوابة التعليم الفني

شاهدت عملية البحث عن نتائج الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ في محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك تزامنًا مع اقتراب موعد ظهورها من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويرغب الكثيرون من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور في الصف الثالث الثانوي الفني بمعرفة نتيجة شهادة الثانوية الفنية.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

يتم البحث واستعلام النتيجة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوفر الوزارة جميع الخدمات اللازمة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور للحصول على النتيجة بسهولة ويسر، وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور رضا حجازي، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، وأكد أن النتيجة ستظهر بعد انتهاء عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات والمراجعة، في الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

الاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية 2023

بعد الولوج إلى بوابة التعليم الفني، يقوم الطالب بتحديد المحافظة التي ينتمي إليها وإدخال بيانات مدرسته بشكل صحيح. ثم يقوم الطالب بكتابة رقم جلوسه الصحيح والضغط على زر الاستعلام عن النتيجة. إذا ظهرت النتيجة، ستظهر المواد الدراسية والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

تم الإعلان أيضًا من قبل وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية الفنية عام 2023 بعد اكتمال عمليات التصحيح وإعلان النتيجة مباشرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وسوف يستمر هذا الإجراء لمدة 15 يومًا إضافية.

تعد مرحلة الدبلومات الفنية للطلاب والطالبات نقطة مهمة في حياتهم، إذ يفضل الكثيرون تكملة دراستهم بعد انتهاء المرحلة الثانوية الفنية، من خلال الالتحاق بالكليات والمعاهد المتاحة لهم.

سوف يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في موقع بوابة نتائج التعليم الفني fany emis gov eg. يعتبر التعليم الفني من أنظمة التعليم الهامة التي تمنح الطلاب المهارات اللازمة في المجال الفني والمهني لكي يندمجوا في سوق العمل. في هذا السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتائج الامتحانات بعد اكتمال عملية التصحيح وتسجيل الدرجات. ينتظر الطلاب والطالبات بفارغ الصبر نتائجهم لأنها تعتبر خطوة هامة في تعليمهم ومسيرتهم المهنية.

موقع نتائج الدبلومات الفنية بالبحث باستخدام الاسم فقط

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تخطط بعناية لإعداد والإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية، حيث تشمل هذه الخطة عمليات تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات، بالإضافة إلى التحضير للإعلان الرسمي عن نتائج الدبلومات الفنية على موقع fany emis gov eg. يتم التحقق من صحة النتائج وتطابقها مع المعايير المحددة قبل إعلانها.

رابط نتيجة دبلوم زراعة وتجارة وصناعة وفنادق

تحضر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للإعلان عن نتائج اختبارات الدبلومات الفنية بالرقم الجلوس والاسم فقط عن طريق بوابة التعليم الفني. أكدت الوزارة أن الإعلان سيكون بعد عودة الطلاب من إجازة عيد الأضحى وأشارت إلى أنها ستقوم بعملية التصحيح وتسجيل الدرجات قبل الإعلان. من المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة في الأسبوع الأول من يوليو 2023 بعد أن قدم نحو 715،432 طالبًا وطالبةً الاختبارات في 2،542 لجنة، وتشمل 1،337 مادة امتحانية في الفترة من 27 مايو 2023 إلى 8 يونيو 2023 ويمكن الإستعلام عن النتيجة من الرابط التالي https://fany.emis.gov.eg/school_fany/.

إعلان نتائج الدبلومات بالاسم ورقم الجلوس

يستهدف التعليم الفني تحسين المدارس والبرامج والمناهج لتتوافق مع احتياجات سوق العمل، حيث تم تحديث 881 مدرسة فنية وتطوير 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الأمن والطاقة النووية واللوجستيات وصناعة الحلي والمجوهرات، من المتوقع أن يكتمل تحسين جميع المناهج وتدريب المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.