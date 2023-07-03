بالدرجات.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة لكل المحافظات

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بالاسم نتائج دبلوم الصنايع والتجارة والزراعة لكل المحافظات

تبحث محافظة الدقهلية في عام 2023 عن نتائج الدبلومات الفنية، وهو أمر يشغل الطلاب وأولياء الأمور الذين ينتمون لهذه المحافظة. تم إجراء امتحانات طلاب الدبلومات الفنية في جميع التخصصات، بما في ذلك الصناعية والزراعية والفندقية والتجارية، في الثامن من يونيو في الشهر الماضي.

منذ انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023، يقوم الطلاب في مختلف المحافظات بالبحث عن رابط نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 وكيفية الاستعلام عنها باستخدام رقم الجلوس، ويتم ذلك عن طريق رابط منشور على موقع مديرية التربية والتعليم.

تهدف بوابة الفجر إلى توفير الخدمات والمعلومات الهامة للطلاب، ولذلك سنقدم لكم فيما يلي موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى رابط النتيجة بإدخال رقم الجلوس.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 محافظة الدقهلية

حول موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في محافظة الدقهلية، صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في محافظة الدقهلية وجميع المحافظات ستُعلن رسميًا في مؤتمر صحفي مرتقب، تمت الموافقة الرسمية على هذه النتائج في الشهر الحالي من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وستتم إعتماد نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في محافظة الدقهلية عند الانتهاء من تسجيل وتجميع درجات الطلاب في مختلف المحافظات.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

نقدم لكم في السطور التالية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، حيث سترفق النتيجة بعد إعلانها رسميًا في المؤتمر الصحفي المنتظر إقامته خلال شهر يوليو الجاري، على بوابة التعليم الفني، من خلال الخطوات التالية:

لينك بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنــــــــــــــــــــــا.

كتابة رقم جلوس الطالب.

تحديد النوعية: فندقي - زراعي - صناعي - تجاري.

الضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال لحظات.

يجب على الطلاب وأولياء الأمور اتباع الإجراءات المذكورة أعلاه للتحقق من نتائج الدبلوم الفني لعام 2023 برقم الجلوس، بعد إعلانها رسميًا في المؤتمر الصحفي المنتظر، نظرًا لعدم تفعيل رابط بوابة التعليم الفني للحصول على النتائج حتى الآن.

نتيجة الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023

تشهد محرك البحث المشهور جوجل حركة مرور كبيرة بخصوص نتيجة امتحان الثانوية الصناعية رقم الجلوس 2023. يقوم طلاب الدبلومات الفنية في مجال الصناعة بالبحث عن نتائج امتحان الثانوية الصناعية برقم الجلوس 2023، وسوف يتم إعلان جميع النتائج لجميع التخصصات سواء في الصناعة أو الزراعة أو الفندقة أو التجارة عبر بوابة التعليم الفني للحصول عليها عبر الإنترنت.

ويرجى الإشارة إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد وافق على نتيجة الدبلومات الفنية لذوي الصم وضعاف السمع الخاصة بالدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 بمعدل نجاح يبلغ 96.2%.