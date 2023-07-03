"الصحة" تكشف رقم صادم عن عدد الوفيات في العالم بسبب التدخين

أخبار مصر
صورة تعبيرية عن التدخين
صورة تعبيرية عن التدخين

قالت وزارة الصحة والسكان، إن التبغ يودى بحياة أكثر من 8 ملايين نسمة عالميا ممن يتعرضون للتدخين السلبى، مشيرة إلى أن الخط الساخن 16328 يقدم كافة الاستفسارات المجانية للإقلاع عن التدخين.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن نسب التدخين بين الفئات المختلفة، مؤكدة أن أعلى نسبة مدخنين تكون فى الفئة العمرية "45 - 54 سنة"، حيث تبلغ 23.2% يليها الفئة العمرية من "35-44 سنة" حوالى 22.5 % ثم الفئة (25) - 34 سنة) حوالى 20.8 %.

وقالت الوزارة، إن التدخين يقضى على الصحة فى كل مراحل الحياة ومبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته ومتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومساعدتهم على تلقى العلاج المناسب، من خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وزارة الصحة أخبار مصر التدخين أضرار التدخين
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