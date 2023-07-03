هيئة الدواء تكشف مفاجأة عن أشهر أسباب الإصابة بالنقرس

أخبار مصر
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

كشفت هيئة الدواء المصرية في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أشهر أسباب الإصابة بمرض النقرس.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية، أن النقرس هو صورة من صور التهاب المفاصل، ويتسم بنوبات ألم حادة ومفاجئة، وتورم واحمرار عند لمس أحد المفاصل، أو أكثر، وغالبًا ما يصيب إصبع القدم الأكبر.​

وأضافت هيئة الدواء المصرية، أنه قد يحدث نوبة النقرس فجأة، وغالبًا ما يكون هناك إحساس بشعور حارق في إصبع القدم الأكبر في منتصف الليل، ويكون المفصل المصاب ساخنًا ومتورمًا، وهناك شعور بألم شديد عند لمسه.​

وأشارت هيئة الدواء المصرية، إلى أن أعراض النقرس تظهر وتختفي، ولكن هناك عدة طرق للسيطرة عليها ومنع تفاقمها، مضيفا أن من أشهر أسباب الإصابة بالنقرس هو النظام الغذائي الغني باللحوم الحمراء، والمأكولات البحرية، والمشروبات المحلاة بسكر الفاكهة (الفركتوز)، الذي يزيد من معدلات حمض اليوريك، ومن ثم زيادة مخاطر الإصابة بالنقرس.​

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