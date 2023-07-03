رطوبة عالية.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الاثنين في جميع المحافظات

أخبار مصر
صورة تعبيرية عن ارتفاع
صورة تعبيرية عن ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023، في جميع محافظات الجمهورية. 

وبحسب بيان، توقعت الأرصاد، أنه يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب ارتفاع نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين 2 و3 درجات.

وتابعت: "هناك شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة 6 صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء".

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد حالة الطقس اليوم طقس اليوم درجات الحرارة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

صفقة ستهز مصر.. نجم الزمالك يوافق على الانتقال إلى الأهلي

عاجل.. زد يحصل على توقيع مهاجم الأهلي

عاجل.. بيان رسمي من وزارة الداخلية بشأن حادث مدينتي

ظهرت في الحال.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 Thanwy Fany عبر بوابة الفجر برقم الجلوس

الأسواق تعاود العمل..سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 2 يوليو 2023 بالبنوك والسوق السوداء

عاجل.. الزمالك يقطع الطريق على الاهلي ويقترب من خطف الصفقة الذهبية

بث مباشر الآن (0 - 0) | مشاهدة مباراة الأهلي وفيوتشر في الدوري المصري.. يلا شوت

ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني 2023.. نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس عبر بوابة الفجر