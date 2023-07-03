عاجل|أسعار الذهب اليوم في مصر.. بالرغم من التراجعات المعدن الاصفر يحقق مكاسب 37% منذ بداية 2023

أفتتحت اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم الاثنين، على استقرار بعدما شهد اليومين الماضيين تراجعات قاسية ليعود المعدن الاصفر إلى انخفاضاته مره اخري بعدما شهد تعافي نسبي لفترة مؤقتة بسبب موسم عيد الأضحي الذي رفع الطلب على شراء الذهب، إلا ان بالرغم من تلك التراجعات لا يزال الذهب محققا مكاسب 37% منذ بداية العام.

وجاء تراجعات اسعار الذهب في الوقت التى انخفت فيه معدلات الشراء المعدن الاصفر بمصر بعد إنتهاء إجازة عيد الاضحي، كما شهد سعر الأوقية عالميا تراجعات حادة بعد توقعات ان يستكمل البنوك المركزية العالمية رفع اسعار الفائدة.

وأفتتح سعر الذهب في مصر تعاملات اليوم عند المستويات التالية:

أسعار الذهب في مصر اليوم.. أحدث سعر للذهب جرام عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 2548 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. أحدث سعر للذهب جرام عيار 21: سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 2230جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. أحدث سعر للذهب جرام عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 نحو2336 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. أحدث سعر للذهب جرام عيار18: سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1911 جنيها للجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم.. أحدث سعر للذهب الجنيه الذهب، سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 17840 جنيها.

تطورات اسعار الذهب في مصر:

يذكر أن اسعار الذهب في مصر تعرضت لتطورات على مدار تعاملات عام 2023، حيث شهدت ارتفاعات كبيرة بدعم من زيادة الطلب عليها بالاضافة إلى زيادة اسعار المصنعية 10%، وحقق مكاسب وصلت إلى 37% وذلك حتي بداية تعاملات شهر يوليو 2023.

حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا 1675 جنيها في يناير2023.

ثم واصل الارتفاع في فبراير 2023 جرام الذهب عيار 21 ليسجل 1720 جنيها.

لكنه انخفض في مارس 2023 جرام الذهب عيار 21 ليسجل 1675جنيها.

ثم عارد الارتفاع في أبريل 2023 جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2220 جنيها.

ثم واصل الارتفاع في مايو 2023 جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2600 جنيها.

ثم سجل أنخفاض شديد في يونيو 2023 جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2340 جنيها.