أسعار النفط تواصل الانخفاض في ظل مخاوف رفع أسعار الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

 تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين متأثرة بالمخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي واحتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة، وحدت من أثار التوقعات بتراجع الإمدادات في ظل التخفيضات التي أعلنها تحالف أوبك+.

 

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في أحدث التعاملات 27 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 75.14 دولار للبرميل،  كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا أو 0.4 بالمئة مسجلا 70.36 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 1.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

 

وهبط برنت للربع الرابع على التوالي بنهاية يونيو حزيران بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط انخفاضا فصليا ثانيا مع تباطؤ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، في الربع الثاني.

 

وزادت المخاوف من حدوث مزيد من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعدما أظهرت بيانات يوم الجمعة أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال أكبر من مستهدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

 

وقال محللو بنك أستراليا الوطني في مذكرة إن "التعليقات المتشددة بخصوص أسعار الفائدة لا تزال تثير المخاوف بشأن توقعات الطلب التي تؤثر على الأسعار".

 

وقد يسهم رفع أسعار الفائدة في تقوية الدولار، مما يجعل السلع أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى ويقلل أيضا الطلب على النفط.

 

وفي استطلاع لرويترز في يونيو حزيران، خفض خبراء اقتصاد ومحللون توقعاتهم لمتوسط سعر خام برنت في 2023 إلى 83.03 دولار للبرميل.

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