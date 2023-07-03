عاجل| قرار سعودي روسي جديد يعمق آلام الاقتصاد الأمريكي

أتخذت المملكة العربية السعودية وروسيا، اليوم الاثنين، قرار جرئ ليعمق الام الاقتصاد الأمريكي، ويزيد من معانته مع مستويات التضخم التى يحاول الفيدرالي الامريكي السيكرة عليها بشتي الطرق، حتي أنه رفع معدلات الفائدة بمستويات قياسية لم يشهدها الاقتصاد منذ تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية أنها سوف تمدد الاتفاق الطوعي لخفض إنتاجها من النفط التى كانت قد توصلت إليه خلال اجتماع منظمة أوبك + في مايو الماضي بنحو 1 مليون برميل يوميا، لشهر اضافي لينتهي في اغسطس بدلا من يوليو، كما قامت روسيا بالاعلان عن تخفيض اضافي بداية من اغسطس بمقدرا 500 ألف برميل يوميا بخفض صادراتها بتلك الكمية، على الرغم أنها لم تعلن اي تخفيضات سابقة.

ويأتى القرار السعودي الروسي صادما للولايات المتحدة الامريكية، التى تحاول بشتي الطرق خفض اسعار النفط من خلال رفع اسعار الفائدة، كما نددت بأكثر من مرة سابقا بتحالف اوبك + بسبب تخفيضة للإنتاج النفطي.

وكانت اسعار النفط تسير في مسار هبوطي بداية تعاملات اليوم إلا أن بعد قرارات الروسية السعودية صعدت بشكل مفاجئ بنحو 1% ليصل سعر برميل نفط خام برنت إلى 76 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس إلى 71 دولار للبرميل.