أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 3-6-2023 في الدقهلية

أسعار الخضروات والفاكهة، استقرت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق بمحافظة الدقهلية.

وفيما يلي تقرير عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

أسعار الخضروات والفاكهة، تحرص جريدة الفجر على تقديم خدمة لقرائها بنشر أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق بالدقهلية والتي جاءت على النحو التالي.

أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم



أسعار الخضروات والفاكهة، استقرت اليوم أسعار الفاكهة داخل اسواق الدقهلية وفيما يلي بيان بأسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين.

أسعار الخضروات



حيث سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات



يتراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 7 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 8 إلى 12 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 8 إلى 13 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 5 إلى 13 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو البامية ما بين 30 إلى 45 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الملوخية ما بين 4 إلى 5 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو القلقاس ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو الثوم ما بين 12 إلى 24 جنيها

يتراوح سعر كيلو فلفل حامي بلدي 7 إلى 12 جنيها.

يتراوح سعر كيلو فلفـل حامي صـوب 5 إلى 11 جنيها.

يتراوح سعر كيلو فلفل ألوان 12 إلى 22 جنيها.

يتراوح سعر كيلو ملوخية 3.5 إلى 5.5 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

يتراوح سعر كيلو التفاح ما بين 8 إلى 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الموز المستورد ما بين 20 إلى 40 جنيها.

يتراوح سعر خوخ بلدى بين ما 8 إلى 12 جنيها.

يتراوح سعر كيلو الكنتالوب بين ما 5 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر مانجو سكرى ما بين 15 إلى 30 جنيها.

يتراوح سعر كيلو البرقوق السكري ما بين 10 إلى 20 جنيها.

عنب بناتي أصفر 9 إلى 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو عنب بناتي أحمر 12 إلى 24 جنيها.

يتراوح سعر كيلو تفاح مصري 7 إلى 15 جنيها.

يتراوح سعر كيلو فراولة 7 إلى 10 جنيهات.

يتراوح سعر كيلو كانتالوب 5 إلى 11 جنيها.

يتراوح سعر كيلو مانجو عويس 20 إلى 45 جنيها

