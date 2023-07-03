رابط فيديو خناقة الساحل الشمالي

فيديو خناقة الساحل الشمالي +18 بالمايوهات وآخر التطورات بين الطرفين،تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر مشاجرة واشتباكات بين مجموعة من الأشخاص في منطقة المطاعم بالساحل الشمالي. ويظهر الفيديو شبابًا يرتدون "المايوهات" وهم يتبادلون اللكمات والضربات، ما أثار حالة من الفزع بين الزائرين. وتُعتبر منطقة الساحل الشمالي واحدة من أهم الوجهات السياحية في مصر، حيث تضم مجموعة من القرى والمنتجعات السياحية الراقية التي تتميز بمياه البحر الزرقاء والرمال الذهبية الناعمة.

فيديو خناقة الساحل الشمالي +18

صرح الإعلامي أحمد موسى بأن جميع الأطراف المتورطة في الخناقة التي وقعت في إحدى المطاعم بالساحل الشمالي تصالحوا، وتم حل المشكلة قبل وصول الأمر إلى النيابة العامة، وفقًا لمصدر أمني صرح به في برنامج "على مسؤوليتي" مساء الأحد. وكان أحمد موسى قد علَّق على الحادثة، مشيرًا إلى أنها مهزلة، وأضاف أن الساحل الشمالي لا يمثل الشعب المصري بشكلٍ عام، بل يتوجه إليه فئة قليلة من الأشخاص، بينما يتوجه معظم الشعب إلى مناطق ترفيهية بأسعار أقل.

خناقة الساحل الشمالي +18

رابط فيديو خناقة الساحل الشمالي

خناقة الساحل الشمالي +18

أضاف الإعلامي أحمد موسى أن هناك بعض المواطنين الذين لا يستطيعون الخروج من منازلهم في الإجازات لأن دخولهم متواضع، وأشار إلى أن هناك مواطن يخرج مع أولاده بـ40 جنيهًا فقط. وأكد أنه لا يجب أن نقيس ما يحدث في المنتجعات السياحية على أغلبية الشعب المصري، موضحًا أن خناقة الساحل الشمالي تسيء لكل من يشارك فيها، وأنه يخجل من رؤية أشخاص يرتدون "المايوهات" ويتبادلون الضربات، مشيرًا إلى أنه من الصعب فهم كيف يتم إدارة مبالغ كبيرة في هذه المناطق السياحية.

قرية سي شيل الساحل الشمالي

وتُعتبر قرية سي شيل الساحل الشمالي، إحدى الوجهات السياحية للطبقات الراقية «ولاد الذوات»، حيث تضم مجموعة من أفخم القرى والمنتجعات السياحية التي تتميز بمياه البحر الزرقاء والرمال الذهبية الناعمة.