خناقة الساحل الشمالي بالمايوهات

اتفرج وشوف خناقة الساحل الشمالي بالمايوهات في مطعم برجر (قرية سي شيل)،شجار الساحل الشمالي يتصدر محركات البحث في الساعات الأخيرة، حيث ظهرت مجموعة من الشباب يرتدون "المايوهات" في مقطع فيديو وهم يتبادلون الضربات، ما أثار حالة من الفزع والرعب بين الزائرين.

خناقة الساحل الشمالي بالمايوهات

أثارت خناقة الساحل الشمالي حالة من الذهول والفزع بين جميع الحاضرين من سكان القرية، حيث تعتبر المنطقة من أهم وجهات السياحة الراقية في مصر، وتضم مجموعة من أفخم القرى والمنتجعات السياحية التي تتميز بالجو الصافي والرمال الذهبية الناعمة والمياه الزرقاء الصافية. واندلعت الخناقة بطريقة مفاجئة بين شباب الساحل الشمالي، ما أثار استغراب الحضور والزائرين، ويعد هذا الحدث من المفاجآت التي طرأت على موسم الصيف هذا العام.

تعليق جوري بكر على خناقة الساحل الشمالي

علقت الفنانة جوري بكر على مشاجرة دارت خلال الساعات القليلة الماضية بالساحل الشمالي وتداولها عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ونشرت فيديو من الشجار عبر الأستوري على موقع "انستجرام".

وأعادت "جوري" نشر الفيديو من قبل إحدى صفحات السوشيال ميديا والتي ظهر خلالها عدد من الأشخاص يتشاجرون بأحد المطاعم وسط ضرب عنيف وعلقت قائلة: "الخناقة دي للأسف كانت امبارح وفي ناس اتبهدلت ربنا يسترها على ولادنا بجد".

وهاجمت "جوري بكر "عدد من المطاعم والمحال التجارية بالساحل الشمالي خلال تواجدها هناك وذلك بسبب الأسعار المبالغ فيها واصفة الأمر بـ "الاستغلال والسرقة" معلقة "أنتوا حرفيًا بتسرقوا الناس وبتستغلوهم عشان يومين تلاتة جايين ينبسطوا فيهم ليه أجيب ازازة ماية من على البحر بـ 200 جنيه ليه حضرتك ماية من الجنة".

ضرب وشتيمة الهوانم بالمايوهات

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل السوشيال ميديا مقطع فيديو يوثق خناقة الساحل الشمالي واشتباكات بين مجموعة من الشباب الذين يرتدون "المايوهات"، وكأنهم في مشهد سينمائي أو في ساحة شعبية، وتميزت الخناقة بالشتائم التي لا تتماشى مع التربية والترف المتوقع في هذه المنطقة السياحية الراقية.

آخر تطورات خناقة الساحل الشمالي

أعلن الإعلامي أحمد موسى أن جميع الأطراف المتورطة في خناقة الساحل الشمالي قد تصالحوا، وانتهت المشاجرة قبل وصولها إلى النيابة العامة، وفقًا لمصدر أمني. وكانت المشاجرة قد وقعت بين رواد أحد المطاعم وتداولها عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تعليقه على الحادثة في برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، وصف أحمد موسى ما حدث بالمهزلة، وأشار إلى أن الساحل الشمالي لا يمثل الشعب المصري بالكامل، حيث يتوجه القليل منهم إلى هذه المنطقة الراقية، بينما يتجه معظم الشعب المصري إلى مناطق ترفيهية بأسعار أقل.

وأضاف أحمد موسى أن هناك بعض المواطنين الذين لا يستطيعون الخروج في الإجازات بسبب دخولهم المتواضع، وأشار إلى أن هناك مواطن يخرج مع أولاده بـ 40 جنيهًا فقط، ولا يجب قياس ما يحدث في المصايف على الأغلبية الشعبية.