الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس إنترناشونال": "السجائر تنتمي إلى المتاحف"

خلال مشاركته في منتدى "UnHerd Club" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"

• "ياتشيك أولتشاك": المنتجات الخالية من الدخان يمكنها تخفيض عدد الوفيات الناتجة عن التدخين التقليدي بنسبة 10%.

• السياسات التقليدية لمكافحة التبغ لا تكفي وحدها، والبدائل المدعومة علميًا قادرة على التسريع في خفض معدلات تدخين السجائر.

• أدعو الحكومات لإتباع سياسات الحد من التدخين التقليدي من خلال منح المدخنين البالغين خيارات واسعة من البدائل الخالية من الدخان.

دعا "ياتشيك أولتشك"، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، الحكومات على الصعيد العالمي للإسراع في إنهاء استهلاك السجائر التقليدية، موضحًا أن السياسات المتبعة حاليًا للحد من انتشار التدخين لا تعمل بالسرعة الكافية وقد تطيل أمد التدخين التقليدي.

وقال "أولتشاك"، خلال مشاركته في منتدى "UnHerd Club" الذي نظمته صحيفة ""UnHerd البريطانية بمقرها الرئيسي في "لندن"، إن السجائر التقليدية يجب أن تنتمي إلى المتاحف، مضيفًا أنه استنادًا إلى بيانات وتقديرات وأساليب منظمة الصحة العالمية، فقد تم حساب إفتراضي للتأثير الإيجابي المحتمل على الصحة العامة للمدخنين حول العالم، والذين يتحولون من السجائر التقليدية إلى منتجات أقل في المخاطر وخالية من الدخان، وأنه مع افتراض أن تلك المنتجات تشكل خيار أفضل من السجائر التقليدية، وأن الأشخاص الذين يدخنون حاليًا سيتحولون إليها تمامًا طوال حياتهم، فإن هناك إمكانية حقيقية لتخفيض نسبة تبلغ 10 أضعاف في الوفيات التي يتسبب فيها التدخين التقليدي، حيث يمكن أن يكون ذلك التأثير الإيجابي أكبر عندما يقترن بالتدابير التقليدية لتثبيط عملية الشروع في التدخين والتشجيع على الإقلاع عنه.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، أن تكلفة تجاهل إمكانات المنتجات الخالية من الدخان وما يمكن أن تساهم به في الصحة العامة قد تكون هائلة، خاصة في ظل القرارات المتناقضة التي تتخذها بعض الدول من حظر لهذه المنتجات، بينما تسمح في الوقت نفسه ببيع السجائر التقليدية.

وأشار "أولتشاك"، إلى أن شركة "فيليب موريس إنترناشونال" استثمرت أكثر من 10.5 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2008 وحتى 31 مارس 2023 من أجل تطوير وتسويق المنتجات الخالية من الدخان، والتي تبلغ إيراداتها اليوم ما يقرب من 35 % من إجمالي صافي إيرادات الشركة، موضحًا أن المهمة التي تتبناها "فيليب موريس" تتمثل في الحد من التدخين عن طريق استبدال السجائر ببدائل أفضل، وبالتالي وضع نهاية للتدخين التقليدي.

وأضاف: "نحن ننصح دائمًا الأشخاص الذين لم يدخنوا التبغ أو النيكوتين من قبل، وخاصة الشباب والقصر، بعدم استخدام هذه المنتجات، بل ونؤكد أن الإقلاع كليًا، أو عدم البدء أبدًا في التدخين، هو الخيار الأفضل، وبالرغم من كل ذلك فإنه يتم إحباط قدرة فيليب موريس إنترناشيونال على الاستمرار في هذه المهمة بسبب مزيج من المعارضة العمياء من قبل المنظمات المناهضة للتبغ واعتماد الحكومات المفرط على ما يسمى بالمبدأ الاحترازي، والذي يفسره البعض على أنه من الأفضل عدم القيام بأي شيء حتى نعرف عنه كل شيء".

ودعا "أولتشاك"، الرئيس التنفيذي لشركة "فيليب موريس إنترناشيونال"، الحكومات، في جميع أنحاء العالم، إلى أن تحذو حذو دول، مثل: السويد واليابان، وكذلك المملكة المتحدة، في تبني سياسات تمنح المدخنين البالغين الذين قرروا الاستمرار في التدخين خيارات واسعة لبدائل التدخين التقليدي حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات أفضل، ومن ثم؛ تصبح السجائر شيئًا من الماضي ونشاهدها في المتاحف كقطعة أثرية تاريخية.

وأشار إلى أنه بعد 5 سنوات من طرح المنتجات الجديدة، أكدت هيئة المسح الوطني الياباني للصحة والتغذية حدوث انخفاض غير مسبوق في عدد البالغين الذين يدخنون السجائر، كما أظهرت الدراسات الحديثة أيضًا أن وتيرة الانخفاض قد استمرت، وأن البيانات تشير إلى وجود تأثير إيجابي بالفعل على الصحة العامة بسبب المنتجات الخالية من الدخان.

كما طالب "أولتشاك" منظمات التبغ، بالقيام بتحديث أفكارهم والتوقف عن مقاومة الابتكار، والعمل نحو هدف مشترك لتحقيق مستقبل خالٍ من الدخان بشكل أسرع، مضيفًا: "لقد حان الوقت لكي تتوقف هذه المنظمات عن محاربتنا والبدء في المحاربة من أجل البالغين الذين سيستمرون في التدخين التقليدي، عليهم فقط أن يتخيلوا تأثير التخفيض المحتمل بمقدار 10 أضعاف إذا تمكن جميع المدخنين البالغين الحاليين من التحول بالكامل إلى استخدام منتجات خالية من الدخان طوال حياتهم".

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عن فيليب موريس انترناشيونال:



فيليب موريس إنترناشونال (PMI) هي شركة تبغ دولية رائدة تعمل على توفير مستقبل خالٍ من الدخان وتطور محفظتها على المدى الطويل لتشمل منتجات خارج قطاع التبغ والنيكوتين. تتكون حافظة المنتجات الحالية للشركة بشكل أساسي من السجائر والمنتجات الخالية من الدخان. منذ عام 2008، استثمرت شركة فيليب موريس انترناشيونال أكثر من 10.5 مليار دولار أمريكي للتطوير والإثبات العلمي والتسويق لمنتجات مبتكرة خالية من الدخان للبالغين الذين يرغبون في الإستمرار بالتدخين، وذلك بهدف إنهاء بيع السجائر تمامًا. وهذا يشمل بناء قدرات تقييم علمية على مستوى عالمي، ولا سيما في مجالات علم سموم النظم ما قبل السريرية، والبحوث السريرية والسلوكية، وكذلك دراسات ما بعد السوق. في نوفمبر 2022، استحوذت فيليب موريس إنترناشيونال على شركة Swedish Match الرائدة في منتجات النيكوتين عن طريق الفم، الأمر الذي نتج عنه شركة عالمية لتقديم منتجات التبغ الخالية من الدخان بقيادة علامتي IQOS و ZYN. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية(FDA) على طرح أجهزة IQOS Platform 1، من PMI ومنتج النيكوتين الفموي General من Swedish Match كمنتجات تبغ معدلة للمخاطر(MRTPs). اعتبارًا من 31 مارس 2023، كانت منتجات شركة فيليب موريس إنترناشيونال الخالية من الدخان متاحة للبيع في 78 سوقًا حول العالم، وتُقدِر الشركة أن ما يقرب من 18.5 مليون بالغ حول العالم قد تحولوا بالفعل إلى منتجات IQOS وتوقفوا عن تدخين السجائر. كما شكلت المنتجات الخالية من الدخان ما يقرب من 35٪ من إجمالي صافي إيرادات شركة فيليب موريس إنترناشيونال للعام 2022 بأكمله. مع أساس قوي وخبرة كبيرة في علوم الحياة، أعلنت شركة PMI في فبراير 2021 عن طموحها للتوسع في مجالات الرعاية الصحة، وتهدف من خلال أعمالها في Vectura Fertin Pharma إلى تحيبن جودة الحياة من خلال تقديم تجارب صحية سلسة.