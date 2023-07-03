رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس .. بوابة التعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول برقم الجلوس.. بوابة التعليم الفني

تقارير وحوارات
بوابة الفجر

في انتظار الطلاب ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول عن طريق بوابة التعليم الفني، بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية 2023 لجميع المحافظات وجميع التخصصات الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية.

بعد انتهاء ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 في الشهر الماضي، أصبح الطلاب وأولياء أمورهم يبحثون عن رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلوم الصناعي والتجاري، والزراعي، والفندقي.

سوف يقدم مقال بوابة الفجر في الفقرات التالية تفاصيل حول توقيت إعلان نتائج دبلومات الفنية 2023 للدور الأول، بالإضافة إلى رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

في بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كشفت الوزارة عن موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023. وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الثانوي في الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي للعام الدراسي 2022/2023. وهناك توقعات بأن تصدر نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 خلال الساعات المقبلة أو غدًا على الأكثر.

بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

يعتبر الطلاب وأولياء الأمور الآن بوابة التعليم الفني من أهم الأمور التي تشغل اهتمامهم. فكل عام يتم نشر نتائج الدبلومات الفنية على هذه البوابة، ومن ثم يقوم الطلاب بالاستعلام عنها عن طريق إدخال رقم جلوسهم وتحديد النوعية،  ويمكن الاحتفاظ بالرابط التالي: https://fany.emis.gov.eg/ للحصول على النتيجة حالما تتم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس

نقدم لكم في السطور التالية رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس في 3 خطوات فقط، كالتالي:

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية التجارية برقم الجلوس

نقدم لكم خطوات الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية التجارية برقم الجلوس من خلال لينك بوابة التعليم الفني المنوطة بإتاحة النتائج للطلاب بعد اعتمادها رسميًا للحصول عليها إلكترونيًا.

  • ادخل على لينك بوابة التعليم الفني.
  • حدد نوعية الثانوية التجارية ودون رقم الجلوس.
  • ثم اضغط على عرض النتيجة وستظهر في ثوان.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس

إليكم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم زراعي برقم الجلوس، حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة أون لاين، ولكن بعد إعلانها واعتمادها رسميًا خلال الأسبوع الأول من شهر 7 الجاري.

  • الدخول على رابط بوابة التعليم الفني.
  • حدد نوعية دبلوم زراعي واكتب رقم الجلوس.
  • واضغط على عرض النتيجة وستظهر خلال ثواني قليلية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 دبلوم فندقي برقم الجلوس

يمكن الاطلاع على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني. تقوم البوابة بتوفير نتائج جميع أنواع الدبلومات الفنية. فيما يلي الخطوات التي يمكن اتباعها للاستعلام عن نتيجة دبلوم الفندقة لعام 2023 برقم الجلوس.

  • سجل الدخول على رابط بوابة التعليم الفني الموجود بالأعلى.
  • حدد نوعية دبلوم فندقي ثم سجل رقم الجلوس.
  • واضغط على عرض النتيجة وستظهر في غضون ثواني.

رابط بوابة مركز المعلومات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم الجلوس

يبحث الطلاب وأولياء الأمور عن رابط بوابة مركز المعلومات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم ورقم، ويمكن الدخول على رابط بوابة مركز المعلومات من هنــــــــــــــــــــــــا، ثم الدخول على بوابة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية أعلى الصفحة، للحصول على رابط النتيجة.

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