الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

الآن.. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

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بوابة الفجر

تترقب الآباء والأمهات والطلاب ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس، حيث يفصلنا بضع ساعات فقط عن ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس، وذلك بعد مراجعة واعتماد وزير التربية والتعليم لنتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس، بناء على تصريحات الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم اليوم.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

كجزء من خدمات "بوابة الفجر" التعليمية، يتم عرض رابط نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس، للحصول عليها بعد إعلانها رسميًا.

آخر أخبار نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم، أنه تم إجراء مراجعة لنتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 قبل أن يتم اعتمادها رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وسيتم الإعلان عنها بعد اعتمادها وتوقيع المسؤولين عليها.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

باستخدام الرابط المرفق، يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس. يجب النقر هنا للحصول على النتيجة (أضغط هنا).

وزارة التربية والتعليم نتيجة الدبلومات الفنية

في هذا السياق، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن هناك ما يقارب 1300 مدرسة للتعليم الفني تنتشر في مختلف محافظات البلاد، جنبا إلى جنب مع بعض المدارس والفصول الملحقة التابعة للتعليم العام. كما أشار إلى أنه تم تحديث نحو 881 مدرسة فنية وتطبيق برامج ومناهج تعليمية مبنية على منهجية الجدارات المهنية فيها.

تم استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا في التعاون مع ممثلي سوق العمل، وأبرزها (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات- الذكاء الاصطناعي- تكنولوجيا النظم الأمنية- تكنولوجيا الطاقة النووية- اللوجستيات- صناعة الحلى والمجوهرات)، يجدر بالذكر أن تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب المعلمين وتنفيذها في كافة المدارس الفنية سيكتمل بحلول العام الدراسي 2024/2025.

تحظى التعليم الفني في مصر بأهمية كبيرة، حيث يسعى الحكومة المصرية إلى تطوير منظومة التعليم الفني وتحديثها باستمرار، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية الاقتصادية والصناعية في البلاد.

ففي هذا الصدد، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن عدد مدارس التعليم الفني في مصر يبلغ 1300 مدرسة، موزعة على محافظات الجمهورية، وتم تطوير 881 مدرسة فنية وتطبيق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية بها.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحديث مناهج التعليم الفني وتطويرها باستمرار، حيث تم استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، ومن بين هذه البرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النظم الأمنية وتكنولوجيا الطاقة النووية واللوجستيات وصناعة الحلى والمجوهرات، وهذا يعكس التزام الحكومة المصرية بتحديث منظومة التعليم الفني وتوفير تعليم متميز ومواكب للتطورات الحديثة في مختلف المجالات.

ويتوقع الوزير حجازي الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025، وهذا يعد إنجازًا كبيرًا في تحديث منظومة التعليم الفني في مصر وتوفير تعليم متميز وذي جودة عالية للطلاب والطالبات، مما يعزز فرصهم في الحصول على فرص عمل مجدية ومستقبل مهني مشرق.

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