(رابط مباشر) نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023.. منتظرون بفارغ الصبر، في انتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس، وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم الفني، حيث تم تحديد موعد إعلان النتيجة خلال هذا الأسبوع، وبسبب ذلك، يتزايد البحث اليوم عن الخطوات والرابط للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية.

تقدم "بوابة الفجر" في إطار اهتمامها المستمر بمتابعة أخبار التعليم، معلومات حول موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 م عن طريق رقم الجلوس وخطوات الحصول على النتيجة.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023:

من المتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 برقم الجلوس بعد انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة، وفقًا لمصادر موثوقة، وقد أكدت هذه المصادر أن الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية سيتم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، التي انتهت أمس الأحد، وأوضحت أيضًا أنه لن يتم الإعلان عن النتيجة قبل يوم الاثنين 3 يوليو 2023، ولذا يمكن لطلاب الدبلومات الفنية الانتظار حتى نهاية الأسبوع الحالي لمعرفة نتيجتهم برقم الجلوس.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023:

يستطيع الطلاب الحصول علىنتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها وظهورها رسميا وفقا لـ وزارة التربية والتعليم، من خلال الدخول على موقع بوابة نتائج التعليم الفنى من هنــــــــــــــا.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية:

هناك 6 خطوات يتاح من خلالها الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس وفت ظهورها والإعلان عنها وهما كالتالى:

1- الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، من زيارة موقع بوابة نتائج التعليم الفني.

2- ثم يختار الطالب الصف الدراسي التابع له، وإنتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

3- ويليها خطوة إدخال بيانات الطالب بشكل تفصيلي، حتى يتمكن من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

4- ثم كتابة رقم جلوس الطالب واختيار محافظة الإقامة لمعرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس.

5- والخطوة التالية هي إدخال بيانات المدرسة التابع لها الطالب، حتى يتم الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس.

6-ثم يضغط الطالب على «عرض النتيجة»، وانتظار ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فور اعتمادها رسميا.

امتحانات الدبلومات الفنية 2023:

بدأت امتحانات الدبلومات الفنية العلمية لعام 2023 في يوم 20 مايو، ثم جاءت التحريرية في يوم 27 مايو. انتهت امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 في يوم الخميس 8 يونيو الماضي، وشارك في هذه الامتحانات عدد 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة في 2542 لجنة، تضمنت 1337 مادة امتحانية في جميع التخصصات.

- صناعي

- زراعي

- تجاري

- فندقي

مدارس التعليم الفني:

- إجمالي عدد مدارس التعليم الفني يبلغ 1300 مدرسة موزعة على محافظات الجمهورية، وفقا لـ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازى.

- بعض المدارس والفصول الملحقة على مدارس التعليم العام.

- تم تطوير عدد 881 مدرسة فنية، وتطبيق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية بها.

- استحداث 29 برنامجا ومنهجا جديدا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، أهمها:

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الذكاء الاصطناعي.

تكنولوجيا النظم الأمنية.

تكنولوجيا الطاقة النووية.

اللوجستيات.

صناعة الحلى والمجوهرات.

- من المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعد الإعلان عن النتيجة:

من المتوقع أن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا بالتحضير لإجراء إجراءات تنسيق شهادات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022/2023 بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، ومن المتوقع أن يتم تنسيق الجامعات لعام 2023 بنفس القواعد المعمول بها في العام الماضي، عبر مكتب التنسيق الرئيسي في جامعة عين شمس وفروعها في جميع المحافظات.

نسبة النجاح في امتحانات الدبلومات الفنية 2022:

نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 5 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر الامتحان عدد 18757 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح 80.84 %

نسبة نجاح الدبلومات الفنية نظام 3 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر الامتحان عدد 662036 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح 69.35 %

نظام 3 سنوات (التعليم والتدريب المزدوج):

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر الامتحان عدد 18792 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح 85.02 %.

نظام 3 سنوات ( برامج مطورة وفق منهجية الجدارات):

نتيجة الدبلومات الفنية

– حضر لامتحان عدد 21298 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح 86.36 %.

تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات:

نتيجة الدبلومات الفنية

حضر الامتحان 1312 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح 70.73%

نظام 3 سنوات (إعداد مهنى):

نتيجة الدبلومات الفنية

-حضر الامتحان عدد 67156 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح 44.61%.

حضر الامتحان عدد 4973 طالبا، فيما بلغت نسبة النجاح 85.46 %.