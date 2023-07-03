موقع وزارة التربية والتعليم العراقية لاستعلام نتائج الثالث المتوسط 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني

تتطلع العديد من الطلاب والطالبات في مختلف محافظات العراق إلى معرفة نتيجة الصف الثالث متوسط لعام ٢٠٢٣ دور أول. ينتظر أولياء الأمور الإعلان الرسمي عن نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق للتأكد من أبنائهم الذين هم طلاب وطالبات في الصف الثالث متوسط. إنتهى طلاب وطالبات الصف الثالث متوسط في العراق من الاختبارات في ١٧ يونيو الماضي، وينتظر العديد منهم الإعلان عن النتيجة. يعتبر إعلان نتيجة الصف الثالث متوسط في العراق من أهم الأحداث، حيث يحدد هذا الإعلان المرحلة التالية في حياة الطلاب والطالبات. لذا، يشعرون بالقلق والتوتر في تلك الفترة ويرقبون إعلان النتيجة بفارغ الصبر.

نتائجنا والنجاح عموم نتائج الثالث متوسط 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نسبة النجاح في الصف الثالث المتوسط لعام 2023 في الدور الأول، وبلغت نسبة النجاح التي أعلنتها الوزارة نحو 90%. ولا تزال عمليات التصحيح مستمرة حتى الآن، وتثني وزارة التربية والتعليم العراقية على نجاح العملية التصحيحية التي قام بها الفريق المختص التابع للوزارة. وتعمل الوزارة بجهد للإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط في أقرب وقت ممكن.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط العراق 2023

ستعلن وزارة التربية والتعليم في العراق قريبًا عن نتائج الصف الثالث المتوسط للدورة الأولى من خلال الموقع الرسمي للوزارة، أو من خلال موقع نتائجنا الذي تم توفيره من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق لتسهيل عملية معرفة النتائج للطلاب والطالبات، وتستعد الوزارة في الأيام القليلة القادمة لإعلان نتائج الصف الثالث المتوسط بعد الانتهاء من عمليات الرصد ومراجعة عمليات التصحيح التي قامت بها اللجنة التي تم تشكيلها من قبل وزارة التربية والتعليم في العراق، ويعيش طلاب وطالبات الصف الثالث المتوسط في العراق حالة من القلق والتوتر في انتظار إعلان نتائجهم ويرجون من الله تعالى أن يحقق أمانيهم ويرشدهم.

نتائج الصف الثالث المتوسط العراق

ستتم إصدار نتائج الصف الثالث المتوسط للدور الأول في الأيام القادمة، بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح بنسبة تفوق 75%، وبالرغم من أنه تبقى الربع الأخير من عمليات التصحيح لجميع المواد الدراسية، إلا أنه بعد ذلك سيتم مراجعة الدرجات وتسجيلها.

موقع نتائجنا ونشر النتائج المتوسط

منتظر أن تُسجّل نتائج طلاب الصف الثالث المتوسط في العراق في الفصل الدراسي الأول بعد إنتهاء تصحيح أكثر من 80% من الأعمال، وسيتم نشر النتائج عن طريق وزارة التربية العراقية، بالإضافة إلى إعلان قوائم الأسماء عبر نتائجنا.

نتائج الصف الثالث متوسط العراق

يتم مراقبة نتائج الصف الثالث العراقي المتوسط من قِبَلْ موظفينا في التدريس، وتكون هذه النتائج متاحة على موقع وزارة التربية العراقية، وفي الوقت نفسه يتم تفصيل الكشوفات وإعلان النتائج في جميع محافظات العراق عبر مواقع الإنترنت مثل نتائجنا والسومرية نيوز وناجح.