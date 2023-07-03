رابط نتائج موريباك في موريتانيا مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي education.gov.mr
كونكور 2023 نتائج موريباك في موريتانيا مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي education.gov.mr
كونكور 2023 نتائج موريباك في موريتانيا مسابقة دخول السنة الأولى اعدادي education.gov.mr،مع بداية العام الدراسي في موريتانيا، وتحديدًا مرحلة الانتقال إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي، يعد الكونكور من أهم المحطات في حياة الطلاب. وتولي وزارة التهذيب الوطني اهتمامًا كبيرًا بتنظيم هذه المرحلة المهمة لضمان تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية. ومن أجل تسهيل عملية الاستعلام عن نتائج الكونكور للطلاب وأولياء الأمور، يأتي دور موقع موريباك نتائج كونكور، الذي يتيح الاطلاع على النتائج عبر الإنترنت بسهولة ويسر.
موقع موريباك نتائج كونكور 2023 موريتانيا:
نتائج كونكور مو ريباك 2023
شهدت مسابقة المرشحين للالتحاق بالصف الأول الإعدادي في ولاية موريتانيا في الجزائر إقبالًا كبيرًا، حيث بلغ عدد المتقدمين أكثر من 104 ألف طالب وطالبة. انطلقت الامتحانات وفقًا للتقويم الدراسي يوم الاثنين الموافق للخامس من يونيو 2023، واستمرت الاختبارات لمدة يومين حتى السابع من يونيو الجاري. خلال هذه الفترة، يتم فحص جميع طلبات التقديم، وعند الانتهاء يتم الإعلان عن أسماء المقبولين في الترشيح للصف الأول الإعدادي للعام الدراسي القادم 2024. وأوضحت وزارة التعليم أن عملية الاستعلام تتم رسميًا من خلال موقع الوزارة لتسهيل الأمور على الطلاب.
أرقام كونكور 2023
- أولا: اذهب إلى موقع وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا
- ثانيا: اختر نتائج امتحانات دخول السنة الاولى الاعدادية 2023
- ثالثا: عليك أن تحدد الولاية التي تقيم بها، ثم اسم المقاطعة وكذلك المدرسة
- رابعا: اضغط على أيقونة البحث، وبعد لحظات قليلة ستظهر لك النتائج التي تبحث عنها.
نتائج كونكور موريتانيا 2023
من المقرر أن تُعلن نتائج موريباك كونكور 2023 في العديد من الولايات، بما في ذلك لعصابة، كوركول، دخلت ولبراكنة، والزمور أدرار. وقد انتهت عمليات التصحيح بالفعل، وتبقت مرحلة التدقيق في النتائج. يمكن الاطلاع على النتائج عبر موقع وزارة التهذيب "نتائج البريفيه 2023 موريتانيا" وكذلك عبر موقع الوزارة الرسمي الذي يقدم العديد من الخدمات للطلاب.
لم يتم تحديد موعد الإعلان عن النتائج حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تُعرض في شهر يوليو، وسيتم الكشف أسماء عشرة طلاب متفوقين. وبهذا نصل إلى نهاية المقال الذي تناول موضوع أرقام كونكور 2023 موقع موريباك للنتائج.
موعد ظهور نتائج كونكور 2023 موريتانيا
مع عمليات البحث الكثيرة عن موعد ظهور نتائج كونكور 2023 موريتانيا، قدمت وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا الإجابة عن هذا السؤال للجميع، خاصة بعد انتهاء امتحانات السنة الأولى في موريتانيا خلال الفترة الماضية، وأعلنت الوزارة أن عملية التصحيح قد بدأت بالفعل، على أن يتم اعتماد النتيجة رسميًا في الفترة المقبلة، حيث يتم الاعتماد على أفضل المراجعين في تصحيح وتدقيق الامتحانات قبل توفيرها بشكل رسمي على موقع موريباك وزارة التهذيب الوطني في موريتانيا 2023، وعن الموعد بالتحديد فهو في النصف الأول أو الثاني من هذا الشهر للعام الحالي.