وزارة التهذيب الموريتانية pdf موقع موريباك نتائج كونكور 2023 mouribak

وزارة التهذيب الموريتانية pdf موقع موريباك نتائج كونكور 2023 mouribak،أعلنت وزارة التهذيب في موريتانيا عن انتهاء عملية تصحيح إجابات الطلاب الذين تقدموا لاختبارات كونكور 2023، وهي اختبارات وطنية يخضع لها الطلاب والطالبات في الولايات المختلفة، وذلك للقبول في السنة الأولى الإعدادية. تتطلب الاختبارات تحضيرًا جيدًا من قِبل الطلاب حيث يتم اختبارهم في مواد مختلفة في الرياضيات والعلوم واللغات لتقييم أدائهم.

وزارة التهذيب الموريتانية

حتى الآن، لم تحدد وزارة التهذيب الوطنية الموريتانية موعدًا دقيقًا للإعلان عن نتائج اختبارات كونكور. ومع ذلك، أكدت الوزارة على الانتهاء من تصحيح إجابات جميع الطلاب ولا تزال في مرحلة التدقيق على النتائج، ومن المتوقع أن تعلن النتائج خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر يوليو على موقع الوزارة أو من خلال موقع موريباك، وبعد ذلك ستتم إرسال درجات الطلاب إلى المدارس التابعة لها.

وسيتم أيضًا الإعلان عن أسماء العشرة الأوائل على مستوى جميع الولايات الموريتانية في هذه الاختبارات قبل فترة من إعلان النتائج بشكل رسمي عبر موقع الوزارة أو موقع موريباك. يجب الإشارة إلى أن العشرة الأوائل سيحصلون على جوائز تشجيعية تمنحها الوزارة، وستشمل هذه الجوائز دراجات نارية وحواسيب محمولة ومبالغ مالية، وذلك لتحفيز الطلاب على تحقيق أداء جيد في الاختبارات.

استخراج النتائج عبر موقع موريباك

سوف تتيح الوزارة النتائج أولًا على موقع موريباك قبل إرسالها إلى المدارس، ويمكن الاستعلام عنها باتباع الخطوات التالية:

أولًا تسجيل الدخول إلى موقع موريباك الإلكتروني.

اختر نتائج دخول السنة الأولى الإعدادية 2023.

سوف تجد أسماء العشرة الأوائل وأسماء المقاطعات التابعين لها.

نتائج كونكور موريتانيا

وزارة التهذيب الموريتانية pdf موقع موريباك نتائج كونكور 2023 mouribak، أصدرت وزارة التربية والتعليم الموريتانية موقع MouriPack لعرض نتائج الطلاب، وهو من المواقع التابعة للوزارة، مما يتيح للطلاب التأكد من النتائج المعروضة لهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة. في الأيام المقبلة، سيتم عرض نتائج اختبارات كونكور موريتانيا على موقع MouriPack. ومن المتوقع أن يتعرض الموقع لضغط كبير في ذلك اليوم، مما قد يؤدي إلى بطء في تحميل النتائج. ولذلك، ينصح الطلاب بتسجيل الدخول إلى الموقع قبل يوم عرض النتائج.

وأوضحت الوزارة أن عملية تصحيح الامتحانات قد انتهت، ولكن الآن تجري عملية المراجعة وتوزيع الدرجات للتأكد من عدم التسبب في ظلم أي طالب. وأشارت إلى أنه بعد انتهاء عملية المراجعة وتوزيع الدرجات سيتم عرض نتائج اختبارات كونكور موريتانيا على موقع MouriPack مباشرة.

نتائج كونكور موريتانيا 2023

سيتم عرض نتائج موريباك كونكور 2023 في العديد من الولايات منها لعصابة كوركول ودخلت ولبراكنة والزمور أدرار. وقد انتهت عمليات التصحيح بالفعل ولكن بقيت فقط مرحلة التدقيق في النتائج. الاستعلام عنها يكون عبر موقع وزارة التهذيب نتائج البريفيه 2023 موريتانيا وأيضا عبر موقع الوزارة الرسمي الذي يقدم العديد من الخدمات للطلاب.

نصل إلى خاتمة مقال عرضنا لكم فيه موضوع أرقام كونكور 2023 موقع موريباك للنتائج. والتي ستعلن عنها عما قريب وزارة التهذيب في موريتانيا 2023، لم يتم تحديد موعد الكشف عنها بعد. لكن من المترقب أن يتم عرضها في شهر يوليو كما سيتم الكشف أسامي عشر طلاب الأوائل.