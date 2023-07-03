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إسرائيل تستهدف الطواقم الصحفية في جنين.. تفاصيل
الإثنين 03/يوليو/2023 - 10:19 م
7/3/2023 10:19:08 PM
Elfagr.org
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مقالات الرأي
ركن القراء
منوعات
إسلاميات
أبراج
كاريكاتير
فضفضة
طلاب وجامعات
أقباط وكنائس
العدد الأسبوعي
العدو الصهيوني
السعودية
انفوجراف
بث مباشر
تونس 365
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twitter
youtube
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