سيمون تنعي رحيل نجم التسعينات علاء عبد الخالق

الفجر الفني
بوابة الفجر

نعت الفنانة سيمون، رحيل المطرب علاء عبد الخالق عن عمر ناهز الـ 59 عاما.

 

وكتبت عبر حسابها بتويتر: “البقاء لله.. الفنان علاء عبد الخالق الله يرحمه يارب”.

 

رحيل علاء عبد الخالق

 

وأعلن الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين، وفاة الفنان علاء عبد الخالق، قبل قليل، عن عمر ناهز 59 سنة، بعد صراع مع المرض فيما سيتم تحديد موعد الجنازة لاحقا.

 

نبذة عن الراحل

 

يذكر أن الفنان علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج في معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة الناي.

 

ويعد الراحل واحدا من نجوم الكاسيت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي. 

 

 

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