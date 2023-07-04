"الأرصاد تحذر".. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

أخبار مصر
صورة تعبيرية عن ارتفاع
صورة تعبيرية عن ارتفاع درجات الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث تستمر الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد بسبب تعمق مؤقت لـ منخفض الهند الموسمى بكتلته الحارة.

حرارة شديدة

وتسود أجواء رطبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة ليلا على كافة الأنحاء.

 شبورة مائية

ومن المتوقع تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة والتزام السرعات المقررة، وتشغيل المصابيح الأمامية والمساحات عند القيادة خلال ساعات الصباح الأولى، نظرًا لانخفاض الرؤية على بعض الطرق بسبب انتشار الشبورة، حرصًا على سلامة المارة والركاب.

حالة البحرين

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، إما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، على محافظات ومدن الجمهورية:

- درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري 37- 23

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية 32- 22

- درجات الحرارة على جنوب سيناء 42- 28

- درجات الحرارة على شمال الصعيد 42- 24

- درجات الحرارة على جنوب الصعيد 44- 30

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