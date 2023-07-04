رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

ظهرت الآن..نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 natija.moel.ly موقع وزارة التربية والتعليم الليبية

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رابط نتيجة الشهادة
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023 natija.moel.ly موقع وزارة التربية والتعليم الليبية،تم الإعلان رسميًا عن نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي 2023 في ليبيا، حيث نشر المركز الإعلامي بوزارة التربية والتعليم الليبية إعلانًا رسميًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook. ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان واعتماد النتائج.

وفيما يلي، سنقدم لكم جميع التفاصيل حول موعد إعلان النتائج وخطوات الاستعلام عنها من خلال الموقع الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم الليبية بشكل رسمي عن موعد إعلان واعتماد نتائج امتحانات شهادة التعليم الأساسي لعام 2023. وسيتم اعتماد النتيجة خلال مؤتمر صحفي يعقد اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو 2023 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت ليبيا. وأشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن الرابط الرسمي لعرض النتائج سيتم تفعيله فور اعتماد النتيجة رسميًا، وذلك حتى يسهل على جميع الطلاب الاستعلام عن النتيجة باستخدام رقم الجلوس ورقم القيد.

يذكر أن إجمالي أعداد الطلاب الذين قدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 188060 طالب وطالبة، وتم توزيع الطلاب على عدد 13148 لجنة امتحانات فرعية بجميع المحافظات الليبية. كما أعلنت الوزارة أن امتحانات الدور الثاني للشهادة إتمام التعليم الأساسي سوف تنطلق في 16 يوليو وتستمر حتى 27 يوليو 2023.

رابط نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023

أما حول كيفية استخراج نتيجة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي 2023 “نتيجة الشهادة الإعدادية” في ليبيا فتتم عبر شبكة الإنترنت من خلال اتباع الخطوات التالية:-

كذلك أيضا يمكن لجميع الطلاب متابعة الاستعلام عن النتيجة من خلال الاتصال على الرقم الموحد التابع لوزارة التربية والتعليم الليبية وهو رقم 161 من أي هاتف محمول أو من أي هاتف أرضي على رقم 150، وادخال رقم جلوس الطالب.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2023

من المقرر أن يتم الإعلان عن نتائج شهادة التعليم الإعدادي الليبية لعام 2023 من قبل وزير التربية والتعليم الليبي السيد الدكتور موس المقريف، حيث سيتم الإعلان عن معدل النجاح الإجمالي، وأسماء الطلاب الأوائل في وقت لاحق لتكريمهم. وقد تم تأجيل موعد امتحانات الدور الثاني للطلاب الذين لم يكملوا المرحلة الأولى قبل 9 يوليو.

وفي الأخبار الأخرى، تمت الموافقة على نتائج شهادة الثانوية العامة الليبية لعام 2023 من قبل الوزير، الذي أشار إلى أن نسبة النجاح في هذه المرحلة فاقت التوقعات. إذا لم تتمكن من الوصول إلى موقع الوزارة للحصول على النتيجة، فيمكنك الانتظار حتى يتم نشر جميع النتائج. وعلاوة على ذلك، يمكن لعائلة الحكاية البحث عن النتيجة باستخدام رابط مباشر.

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