شاهد لحظة دهس "صيدلانية "وأسرتها بكمبوند شهير بالتجمع (فيديو)

لاقى حاث الدهس الذي وقع بكمبوند شهير بالقاهرة الجديدة متابعة كبيرة من المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لمأساوية الحادث وجنونية مرتكب الواقعة.

وفي الساعات القليلة الماضية انتشر على مواقع التواصل مقطعي فيديو التقطتهما كاميرتا مراقبة في الكومباوند السكني الكبير الذي شهد الحادث توضح تفاصيل مروعة لحادث الدهس، ويمكنك مشاهدتهما من (هنا).

حيث هاجم المتهم بسيارته زوج المجني عليها (حمدان) وسط تحذيرات المجني عليه وبعض الجيران ومطالبتهم له بالهدوء، حيث انطلق المتهم بالسيارة سريعا نحو الزوج محاولا النيل منه، لكنه أفلت، وارتطمت مقدمة السيارة بسور خشبي يحيط بحديقة.

ثم فر الزوج هاربا من المتهم إلى حارة ضيقة تقع بين فيلات سكنية، فعدّل المتهم موضع سيارته وصعد بها أعلى رصيف، وانطلق مرة أخرى نحوه محاولا النيل منه، وسط صراخ الجيران والأطفال.

وهنا ظهرت في المقاطع السيدة القتيلة وهي تتجه نحو مسرح الجريمة مع طفليها، وسارا في اتجاه السيارة، وهنا قرر المتهم أن يقود السيارة مرة أخرى إلى الخلف بسرعة فائقة نحوهم جميعا، ليدهس السيدة والطفلين وصديق للعائلة.

واللافت للنظر أن المتهم بعد كل هذا دخل مرة أخرى بسيارته مسرعة في الحارة التي كانت قد افترشتها أجساد الضحايا المجني عليهم.

أقرباء الضحايا يوضحون حالتهم الصحية

قال عدد من أقرباء من الأسرة المكلومة أن الطفلين المصابين بكسور ورضوض مختلفة قد خرجا من المستشفى مساء أمس في حالة مستقرة، وأن الأب حمدان حالته مستقرة أيضا، وتسيطر عليهم جميعا مشاعر الصدمة والحزن الشديد.

كما تضم قائمة الضحايا شخصا آخر هو باسم صديق الأب، والمصاب بكسر في ساقه أيضا، وقد كان مع زوجته بصحبة الأسرة خلال الحادث البشع.

بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة أنها تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري أسفر عن وفاة سيدة وإصابة 5 آخرين بأحد «الكمبوندات» بمنطقة التجمع الأول.



وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، تبين دهس سيارة ملاكي عائلة مكونة من أب وأم وأطفالهما وسيدة تسير معهم، ما أسفر عن مصرع الأم نتيجة إصابتها بنزيف في المخ، فيما أصيب الأب وأطفاله الثلاثة والسيدة المرافقة لهم بجروح متفرقة ونقلوا جميعا للمستشفى لتلقي العلاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.



وكشفت الأجهزة الأمنية عن هوية ضحايا الحادث، وهم: الأم وتدعى بسمة علي حسنين، صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي (توفيت)، الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري، مصاب بجروح وكسور، الطفل الأكبر ويدعى ياسين (11 عاما)، مصاب بكدمة أسفل العين، الطفلة نور (10 سنوات)، مصابة بجرح قطعي في الفم، الطفل أحمد (7 سنوات)، مصاب بكسر بالقدم اليسرى.

شهود عيان يكشفون تفاصيل الحادث



وحسب روايات شهود العيان، فالضحية صيدلانية وزوجة طبيب يدعى حمدان زكي من بسيون، وكانت في إجازة لزيارة أهلها بمصر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، وبينما كان طفلها يلعب بـ «سكوتر » أمام المنزل اصطدم بسيارة المتهم، والذي غضب من سلوك الطفل، فقام بمحاولة دهس الطفل.



وتحركت الأسرة سريعا لنجدة الطفل وإثناء المتهم عن رغبته في دهسه بالسيارة فما كان منه إلا أن توجه بسيارته نحو الأم فصدمها بالحائط قبل أن يمر على جسدها مرتين، كما أن عدد من الأطفال أصيبوا نتيجة تهور المتهم، والذي تسبب بإصابة طبيب آخر كان في زيارة للعائلة بإصابات أدت لإجراء عمليات طويلة لإنقاذ حياته.

