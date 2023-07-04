"الضرائب" تطالب ممولي منظومة الإيصال الإلكتروني بطباعة رمز الاستجابة السريعة



طالب " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " الممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني بضرورة الالتزام بتطبيق قرار وزير المالية رقم ( 188 ) لسنة 2023، وطباعه مجموعة البيانات الأساسية والتي تضمن رمز الاستجابة السريعة QR CODE ضمن بيانات الإيصال الإلكتروني التي تسلم للمستهلك النهائي مقابل عملية البيع، لافتًا إلى بدء تطبيق المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) للمنظومة في 15 يوليو 2023، وذلك وفقًا لقرار الإلزام رقم ( 396 ) لسنة 2023.

وأكد " الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص المصلحة على تقديم الدعم الفني اللازم للممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، من خلال عقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني للممولين الملزمين بمنظومة الإيصال الإلكتروني، وذلك للتعريف بالمنظومة، وشرح كيفية التكامل معها والإجابة على كافة استفساراتهم عن المنظومة، لافتًا إلى أن تنظيم المصلحة لهذه الورش بهدف المساعدة في التطبيق الصحيح للمنظومة، وتقديم المعلومات الخاصة بضوابط وأحكام إصدار الإيصالات الضريبية الإلكترونية على النحو الواجب قانونًا، وتقديم الدعم الفني اللازم للممولين لإصدار إيصالات ضريبية إلكترونيًا على بيئة التشغيل الفعلي بدءًا من تاريخ الإلزام بالمنظومة.

وأشار " الدكتور فايز الضباعني " إلى إمكانية قيام الممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني الاطلاع على الفيديوهات التي قامت المصلحة بتوفيرها على الموقع الإلكتروني للمصلحة، من خلال الرابط الخاص بدليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني

https://eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services\

وأضاف أن المصلحة قامت من خلال نفس الرابط بتوفير الأدلة المتخصصة التي تشرح كافة جوانب المنظومة، كما يمكن للممولين متابعة مواعيد ورش العمل الفنية التي تنظمها مصلحة الضرائب المصرية للرد على الاستفسارات الفنية والتي يتم الإعلان عنها على نفس الرابط في (دليلك للتعامل مع الإيصال الإلكتروني).