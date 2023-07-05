ترقبوا اليوم.. موعد قرعة الدوري الإيطالي 2023/2024

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم العالمية في كل مكان، مواعيد انطلاق مباريات بطولة الدوري الإيطالي للموسم الجديد 2023-2024.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي من الفوز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم 2022/2023 بشكل رسمي، بعدما احتل صدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 90 نقطة.

وتنطلق فعاليات الموسم المقبل من مسابقة الدوري الإيطالي 2023/2024 يوم 20 أغسطس المقبل 2023، على أن ينتهي الموسم يوم 26 مايو المقبل 2024.

موعد قرعة الدوري الإيطالي

ومن المقرر أن تقام قرعة بطولة الدوري الإيطالي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثانية ظهرًا بتوقيت الإمارات.

وتنقل مباريات الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الناقل الحصري والوحيد للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولمدة ثلاث سنوات.