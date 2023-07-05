ظهرت الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر بوابة التعليم الفني لكافة النوعيات ‘‘ صناعي - تجاري - زراعي - فندقي ‘‘

نحن على بُعد بضع دقائق فقط من إعلان نتائج الدبلومات الفنية للدورة الأولى لعام 2023 في جميع المحافظات. يجري تجهيز اعتماد نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الحالي، وفقًا لما صرح به مصدر مسؤول لصحيفة بوابة الفجر.

يبحث الطلاب وأولياء الأمور بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 وعن كيفية الحصول على رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية للطلاب بجميع التخصصات: الصناعية، التجارية، الزراعية، والفندقية.

حرصًا من موقع بوابة الفجر على توفير أحدث أخبار التعليم وجداول النتائج لجميع المراحل التعليمية، سنوفر لكم فيما يلي الموعد المحدد لإعلان نتائج الطلاب في الدبلومات الفنية لعام 2023، ورابط بوابة التعليم الفني للحصول على النتيجة باستخدام رقم الجلوس.

موعد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

بخصوص نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، صرح مصدر مسؤول من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لموقع بوابة الفجر أنه سيتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بجميع تخصصاتها الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية، في يوم الثلاثاء الموافق 4 يوليو الجاري خلال الساعات القادمة.

وأخبر المصدر الطلاب بأن النتيجة تقريبا مشابهة للسنة الماضية، وستتاح للطلاب الحصول على نتائجهم من خلال بوابة التعليم الفني، وأشار أيضا إلى أن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، سيقوم أيضا باتصال هاتفي لأوائل دبلومات الفني عام 2023.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لنوعيات صناعي - تجاري - زراعي - فندقي

نستعرض معكم في السطور التالية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس لنوعيات صناعي - تجاري - زراعي - فندقي، حيث يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة أون لاين من بوابة التعليم الفني عبر الخطوات التالية:

الدخول على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من هنــــــــــــــــــــــــــا.

تحديد النوعية وكتابة رقم الجلوس.

أخيرًا اضغط على عرض النتيجة.

يجب أن نلاحظ أن الخطوات المذكورة أعلاه ستتم تطبيقها بعد إعلان واعتماد نتائج الدبلومات الفنية 2023 رسميًا، وتفعيل رابط بوابة التعليم الفني للاستعلام عن نتائج الطلاب باستخدام رقم جلوسهم.

لينك بوابة مركز المعلومات ورابط بوابة التعليم الفني

يبحث الطلاب وأولياء الأمور في الوقت الراهن عن لينك بوابة مركز المعلومات للحصول على نتئجة الدبلومات الفنية أون لاين، ويبحثون أيضًا عن رابط بوابة التعليم الفني للحصول على النتيجة برقم الجلوس، لذا سنقدم لكم فيما يلي كافة الروابط التي ستتيح نتيجة الدبلومات الفنية.

لينك بوابة مركز المعلومات من هنــا

رابط بوابة التعليم الفني من هنــا

تنسيق الدبلومات الفنية 2024

بالنسبة لتنسيق الدبلومات الفنية لعام 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، يجب الإشارة إلى أن بوابة التعليم الفني قد قامت بنشر فيديو توضيحي حول كيفية التسجيل الإلكتروني على منصة التنسيق للصف الأول الثانوي العام والفني، ويمكنك الاطلاع على الفيديو التالي لمعرفة كيفية التنسيق.

تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول

وعن تفاصيل امتحانات الدبلومات الفنية 2023 الدور الأول، أنهي الطلاب ماراثون الامتحانات صباح يوم الخميس الموافق 8 يونيو الشهر الماضي، حيث أدى 715.432 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2542 لجنة بجميع النوعيات صناعي – زراعي – تجاري – فندقي في عدد 1337 مادة امتحانية في الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023، وقد تمت الامتحانات وفق الخطة الموضوعة لها بصوره ميسره للطلاب الممتحنين.

يطلب التوضيح أن الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير لشؤون التعليم الفني، تفقد لجنة الشهيد أحمد محمد أحمد البرهيمي الصناعية للبنين رقم 219 في 20 مايو. حضر في هذه الزيارة 25 طالبًا من دارسي برنامج الفنون التطبيقية بتخصص تركيبات كهربائية وقد تم التأكد من توفر المعدات والأجهزة والأدوات والخامات اللازمة لإجراء الاختبار العملي، تم إجراء الاختبار بحضور ممثلي سوق العمل. كما حضر الزيارة الدكتور محمد موسى عمارة رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني ورئيس الامتحانات للدبلومات الفنية، والدكتور مهندس محمد أحمد عبد المقصود المشرف العام على امتحان الدبلوم للمدارس الثانوية الصناعية لنظام السنوات الثلاث، والدكتور محمود الفولي مدير إدارة التعليم في المنوفية.