الآن ..نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم fany.emis.gov.eg

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بعد انتهاء امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023، سيعقد وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مؤتمرًا صحفيًّا يوم الأربعاء للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023 في التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

سوف يتبنى الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، النتيجة الخاصة بامتحان شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022-2023، في مؤتمر صحفي يُعقَد اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يستطيع طلاب الدبلومات الفنية لعام 2023 الحصول على نتائجهم من خلال الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق إدخال رقم جلوسهم على الموقع الرسمي للدبلومات الفنية المقدم عن طريق بوابة مركز المعلومات أو بوابة التعليم الفني.

نتيجة الدبلومات الفنية

أقر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات الدبلوم الثانوي الفني لطلاب الصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث بلغت نسبة النجاح ٩٦.٢٪.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 للصم وضعاف السمع

في هذا العام، قدم 967 طالبا وطالبة للامتحان، وحضر منهم 959 طالبًا وطالبة، وتمت نجاح 923 طالبًا وطالبة.

وتضم قائمة الطلاب الأوائل في امتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع الأسماء التالية: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، ومحمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، ومحمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪، وندی إبراهیم فوری (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪، وعبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وهدى غريب السيد ( الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، وعز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، وهناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، ونحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪، ومنة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.

تم الإعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 المتضمنة الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي في مؤتمر صحفي عقده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. ستكون النتائج متاحة للطلاب عبر الرابط الرسمي لنتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع المركز الرسمي للمعلومات أو من خلال بوابة التعليم الفني.

وفيما يتعلق بنتائج دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع (دور أول) للعام الدراسي 2022/2023، فقد أعلن الوزير حجازي عن نسبة نجاح بلغت 96.2%، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان هذا العام 967 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 959 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 923 طالبًا وطالبة. وتم إدراج أسماء الطلاب الأوائل في الامتحانات، حيث جاء في الصدارة مروان خالد طاهر بنسبة نجاح 94%، ومحمد أشرف حامد محمد بنسبة نجاح 93.8%، ومحمد تامر محمد السيد بنسبة نجاح 93.6%.

تشير هذه النتائج إلى أن الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 قد أحرزوا نجاحًا كبيرًا في مختلف التخصصات، وهذا يعكس جهودهم واجتهادهم في الدراسة. كما يؤكد هذا الإنجاز على أن التعليم الفني في مصر يتمتع بمستوى عالي من الجودة والتميز.

يجب على الطلاب الذين حققوا نتائج جيدة تركيز جهودهم على مستقبلهم الوظيفي والتعليمي، بالإضافة إلى العمل بجد لتحسين مهاراتهم وخبراتهم في مجالاتهم المختلفة. وعلى الوزارة، يجب عليها العمل على توفير المزيد من الفرص التعليمية والتدريبية للطلاب والمهتمين بالتعليم الفني في مصر، وتحسين جودة التعليم الفني لتلبية احتياجات سوق العمل.