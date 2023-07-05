نتيجتك ظهرت .. نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر رابط بوابة التعليم الفني لكل التخصصات

يتوقع طلاب السنة الثالثة في الثانوية الصناعية، وكذلك طلاب السنة الثالثة في الثانوية التجارية، وأيضًا طلاب السنة الثالثة في الثانوية الزراعية، بالإضافة إلى طلاب الثانوية الفندقية، الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023، وسيتم تقديم تفاصيل أخبار نتائج الدبلومات لعام 2023 من قبل "بوابة الفجر"، بما في ذلك تاريخ ظهور نتائج الدبلومات الفنية ورابط نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023.

رابط نتيجة طلاب الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس «رابط مباشر»

يمكنك معرفة نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس من خلال بوابة التعليم الفني مباشرة بمجرد اعتماد النتيجة رسميًا. يمكنك ذلك عن طريق الرابط التالي: رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بواسطة رقم الجلوس.

موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

تم الإعلان في وقت سابق من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في هذا الأسبوع الذي نحن فيه.

أشارت مصادر موثوقة إلى أن النتائج النهائية للدبلومات الفنية ستُعلن خلال 36 ساعة ابتداءً من يوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل.

واختتمت امتحانات الطلاب الداخلية للدبلومات الفنية يوم الخميس 8 يونيو 2023، وفقًا للجدول الذي أقره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي.

قام 715،432 طالبًا وطالبة بأداء الامتحانات في 2542 لجنة في جميع التخصصات (صناعية - زراعية - تجارية - فندقية)، وذلك في 1337 مادة امتحانية خلال الفترة التي استمرت من 27 مايو 2023 إلى 7 يونيو 2023.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، أن عدد مدارس التعليم الفني في مصر 1300 مدرسة تم توزيعها في جميع محافظات البلاد، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة بالتعليم العام. أشار إلى أنه تم تطوير 881 مدرسة فنية وتطبيق برامج ومناهج قائمة على منهجية الجدارات المهنية بها، وتم أيضًا إدخال 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا النظم الأمنية وتكنولوجيا الطاقة النووية واللوجستيات وصناعة الحلى والمجوهرات، يتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

يوجد 184204 موظفًا مكلفًا بعمليات الامتحانات في لجان سير الامتحان على مستوى البلاد، بما في ذلك المراقبين والممتحنين والملاحظين والموظفين الإداريين. وقد بلغ عدد استراحات معلمي التعليم الفني 700 استراحة.

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن هناك 39 مركز توزيع للأسئلة في جميع أنحاء البلاد، ويعمل في هذه المراكز 5060 فردًا، وهم المسؤولون عن تجميع أوراق الإجابات. كما أشارت الوزارة إلى وجود 51051 فردًا قدّموا طلبات لأعمال تقدير الدرجات في جميع الاختصاصات.

أوضحت الوزارة أن عدد لجان الرقابة والتقييم لاختبارات الدبلومات الفنية في جميع القطاعات يبلغ 28 لجنة، وعدد لجان الإشراف على اختبارات الدبلومات الفنية في جميع القطاعات 23 لجنة.

وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على صرف حافز إثابة للمشاركين في امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023، وذلك وفقًا لتوجيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. سيتم صرف المبلغ للموجه المالي والإداري المسؤول عن متابعة 5 لجان الامتحان وفقًا لتكليفه، بعد حساب عدد أيام العمل الفعلية دون منح. ستتم أيضًا صرف مكافأة لأعضاء لجنة التوجيه المالي والإداري في المديرية برئاسة المسؤول عن التوجيه المالي والإداري، وذلك بناءً على أيام العمل الفعلية وتوجيه السلطة المختصة في المديرية.

تتمثل المكافأة لمديري المخازن وأمناء المخازن في المديريات والإدارات التعليمية في زيادة في الراتب يومين مقابل كل يوم عمل فعلي. بالإضافة إلى ذلك، يتم منحهم يومي تحضير قبل بدء العمل دون استحقاق أجرة.

وتشمل المكافأة إعطاء مديري الشؤون المالية والإدارية والإدارات والمديريات التعليمية مكافأة يومين عمل كتعويض عن الإشراف على أعمال مديري أمناء المخازن، وتعتمد جميع استمارات الصرف 114 على التكليفات المشروعة من السلطة المختصة، سواء كانت من المديرية أو الإدارة وتحت مسؤوليتهم. يتم صرف المكافأة بنسبة 7٪ من الراتب الأساسي للمديرية أو الإدارة التعليمية التي يتبعها الفرد كونها من الامتحانات العامة، وفقًا لقرار وزاري رقم 365 لعام 1994، لكل من الدورين الأول والثاني، فوق الحد الأقصى المحدد، بمراعاة ما تم تنفيذه في السنوات السابقة في هذا الشأن.

وأعلنت الوزارة: يأتي هذا بعد قبول الدكتور الوزير بتحديد مهام التوجيه المالي والإداري في الإدارات والمديريات التعليمية للعمل على امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢م. وبناءً على التعليمات الصادرة لتنفيذ التوجيه المالي والإداري في الإدارات والمديريات التعليمية، ستلتزم بتطبيق وتنفيذ التعليمات والضوابط والإجراءات المحددة لامتحانات الدبلومات الفنية للعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢م.

ما هى نسب نجاح نتيجة الدبلومات الفنية 2022 ؟

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير للتعليم الفنى، نتيجة شهادات الدبلومات الفنية 2023 لنظامي (3 سنوات، 5 سنوات).

حضر الامتحان العام الماضي 18757 طالبًا لنظام 5 سنوات بنسبة نجاح 80.84 % بانخفاض مقداره 3.54 % عن عام 2021، وحضور 662036 طالبًا نظام 3 سنوات بنسبة نجاح 69.35 % بانخفاض مقداره 0.87 % عن عام 2021، وبالنسبة لنظام التعليم المزدوج نظام 3 سنوات حضر عدد 18792 طالبًا – بنسبة نجاح 85.02 % بانخفاض مقداره 0.44 % عن عام 2021، ونظام 3 سنوات برامج مطورة وفق منهجية الجدارات حضر الامتحان عدد 21298 طالبًا – (4 شهادات) بنسبة نجاح 86.36 %، ونظام تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات: حضر عدد 1312 طالبًا بنسبة نجاح 70.73%، ونظام 3 سنوات- إعداد مهنى: حضر 67156 طالبًا بنسبة نجاح 44.61%، ونظام لدمج الذين حضروا الامتحان 4973 طالبًا بنسبة نجاح 85.46 % بانخفاض مقداره 2.48 % عن عام 2021.

وأشار نائب الوزير للتعليم الفنى إلى أن إجمالي الحضور 789351 طالبًا، وإجمالي الناجحين 539564 طالبًا بنسبة نجاح 68.36%، وإجمالي من سيؤدى امتحان الدور الثانى 215572 طالبًا بنسبة 27.31%، أما إجمالي الباقين للإعادة 34204 طلاب بنسبة 4.33%.

وهنأ نائب الوزير للتعليم الفنى أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2022 تليفونيا والبالغ عددهم 29 طالبًا وطالبة منهم 20 طالبة من 13 محافظة وهى محافظات البحيرة، وكفر الشيخ، والغربية، والشرقية، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، والإسماعيلية، والقاهرة، والمنوفية، والدقهلية، والوادى الجديد، وبورسعيد.