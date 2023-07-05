برقم الجلوس والاسم | رسمياً رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من بوابة التعليم الفني عبر بوابة الفجر

برقم الجلوس والاسم |رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من بوابة التعليم الفني عبر بوابة الفجر

رسمياً رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 من بوابة التعليم الفني عبر بوابة الفجر ، للاستعلام عن نتائج الدبلومات الفنية، يمكنك النقر على رابط صفحة الاستعلام عن النتائج من هنا ثم قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك بشكل صحيح في الحقل المخصص، انقر على زر “استعلام” أو “تأكيد” للبحث عن النتيجة، وستظهر النتيجة إذا كانت متاحة، قد يتم عرضها كنتيجة نهائية أو قد تحتاج إلى تحميل ملف PDF.

تظهر حالة من الغضب والقلق حاليًا على عدد كبير من أولياء الأمور والطلاب الذين يدرسون الدبلومات الفنية بسبب عدم ظهور نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 حتى الآن، وبالرغم من التوقعات المستمرة للحصول على النتيجة، إلا أن وزارة التربية والتعليم أكدت أن السبب الرئيسي وراء هذا التأخير هو تركيزها الحالي على تنظيم امتحانات الثانوية العامة، سنقدم لكم في هذه المقالة تاريخ ظهور نتيجة الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2023.

موعد الاعلان عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تهتم جمعية كبيرة من الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023. أعلن الدكتور "رضا حجازي"، وزير التربية والتعليم الفني، أنه من المقرر الكشف نتائج الدبلومات الفنية يوم الأربعاء، الموافق 5 يوليو الحالي، عبر بوابة التعليم الفني. تتيح هذه البوابة للطلاب الاطلاع على النتائج من خلال الإنترنت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدرسة.

أجرى الطلاب والطالبات امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023 بدءًا من 27 مايو الماضي وانتهت في 8 يونيو وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم، أوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ونشر النتائج على الموقع الرسمي للوزارة ليتمكن الطلاب من استعلام النتيجة بسهولة، وقد أدى ما مجموعه 715432 طالبًا وطالبة امتحانات نهاية العام الدراسي في مجموع 2542 لجنة في جميع التخصصات "الصناعية، الزراعية، التجارية، الفندقية".

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

في تصريحه على إحدى القنوات الفضائية، ذكر "حجازي" أنه من الممكن للطالب أن يتحقق من نتيجة الدبلومات الفنية عن طريق الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني على الإنترنت. يهدف ذلك إلى تسهيل عملية استعلام الطلاب عن النتائج دون الحاجة للخروج من المنزل، لا سيما في ظل ارتفاع درجات الحرارة في بعض محافظات الجمهورية.

سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية في جميع التخصصات ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق الخامس من يوليو الحالي، وستكون متاحة في جميع المحافظات.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023

الدخول على رابط بوابة التعليم الفني 2023 .

ثم اختر الشعبة.

ادخل رقم الجلوس الخاص بالطالب.

بعد ذلك اضغط على استعلام.

خلال دقيقة سوف تظهر أمامك نتيجة الطالب بالدرجات في جميع المواد.

يشعر العديد من أولياء الأمور والطلاب بالقلق والغضب بسبب تأخر ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، ولكن يمكن للجميع الآن الاطمئنان حيث أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023، والذي سيكون يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، وسيتم الإعلان عن النتيجة عبر بوابة التعليم الفني، التي تتيح للطلاب الاطلاع على النتيجة بكل سهولة ومن خلال شبكة الانترنت.

يذكر أن الطلاب بدأوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في 27 مايو الماضي، وانتهت في 8 يونيو، وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء من تصحيح أوراق الإجابة ورفع النتائج على الموقع الرسمي للوزارة، حيث سيتمكن الطلاب من الاستعلام عن النتيجة بكل سهولة ويسر.

يأتي هذا الإعلان عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ليخفف من قلق الطلاب وأولياء الأمور، ويعكس حرص وزارة التربية والتعليم في مصر على توفير جميع الخدمات اللازمة للطلاب وتسهيل عملية الحصول على النتائج بسهولة ويسر. ونتمنى للطلاب النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية.

ويترقب طلاب وطالبات الثانوية الفنيه، خلال الدقائق القليلة المقبلة إعلان نتائج الدبلومات الفنيه 2023، بعد إنتهاء عملية التصحيح والمراجعة، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي تعقده ظهر اليوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ليوضح خلاله الدكتور رضا حجازي وزير التعليم، تفاصيل نتائج الدبلومات الفنيه 2023، ويرد من خلاله على التساؤلات التي طرحها الطلاب وأولياء الأمور خلال الأيام الماضية بشأن نتائج الدبلومات الفنيه وكل التفاصيل المتعلقة بها.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية لطلاب وطالبات التعليم الفني وأولياء أمورهم، في التقرير التالي معاد الكشف نتائج الدبلومات الفنيه 2023، وطريقة الحصول عليها فور ظهورها، وكيفية مشاهده البث المباشر للمؤتمر الصحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، للكشف نتيجة الثانوية الفنية.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انعقاد مؤتمر صحفي لاعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس رسمياً من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موضحة أنه سيتم الإعلان عن أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 عقب اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس فوراً.