ظهور الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم الأربعاء عبر بوابة التعليم الفني

( ظهور الآن ) رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس اليوم الأربعاء عبر بوابة التعليم الفني

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بوابة الفجر

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوس الطالب نتائج الدبلومات الفنية تتنوع حسب المجال الفني المحدد، قد تشمل هذه النتائج تقدير الأداء الأكاديمي ويتم تقييم أداء الطلاب في المواد الأكاديمية المرتبطة بالدبلومة الفنية، مثل النظرية الفنية، التاريخ الفني، والمهارات الأساسية، وقد تشمل أيضًا فرص العمل، حيث استخدام نتائج الدبلومات الفنية للتقديم على فرص العمل في صناعة الفن والإبداع، سواء كفنان مستقل أو في المؤسسات الفنية والثقافية، قد تشمل كذلك التطور المهني حيث تساهم نتائج الدبلومات في تحسين فرص التطوير المهني والترقية في المجال الفني، مثل الحصول على شهادات تخصصية إضافية أو المشاركة في معارض ومسابقات فنية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023، يُعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للسنة 2023 (الصناعية - الزراعية - التجارية - الفندقية) للدور الأول في العام الدراسي 2022/ 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

سيعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات شهادة الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي، 2022-2023، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كشف مصدر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن د. محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قام بإجراء مكالمة هاتفية مع أوائل الدبلومات الفنية لعام 2023 في جميع التخصصات الزراعية والصناعية والتجارية والفندقية، بالإضافة إلى طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية، اليوم الأربعاء، لتهنئتهم.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

في عام 2023، بإمكان طلاب الدبلومات الفنية الحصول على نتيجتهم من خلال الوصول إلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس على الموقع الرسمي للمؤسسة عبر بوابة مركز المعلومات أو عبر بوابة التعليم الفني.

طريقة الحصول على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023

يمكن الوصول إلى نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 عن طريق الدخول إلى رابط بوابة التعليم الفني من خلال الرابط التالي من هنا. بعد ذلك، يجب على الطالب كتابة رقم جلوسه وتحديد النوعية التي ينتمي إليها، سواء كانت فندقية أو زراعية أو صناعية أو تجارية. ثم يجب الضغط على زر "عرض النتيجة" وستظهر النتيجة على الفور بعد إعلانها.

نتيجة الدبلومات الفنية

وأقر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة امتحانات الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بمعدل نجاح يبلغ ٩٦.٢%.

تم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 للصم وذوي الاحتياجات الخاصة في السمع.

وصل عدد المتقدمين للاختبار هذا العام إلى 967 طالبًا وطالبة، وحضر منهم 959 طالبًا وطالبة، وتمت الموافقة على 923 منهم.

وتم تضمين الأسماء التالية في قائمة الطلاب الأوائل لامتحانات دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع: مروان خالد طاهر (الأول) بنسبة نجاح ٩٤٪، محمد أشرف حامد محمد (الثاني) بنسبة نجاح ٩٣.٨٪، محمد تامر محمد السيد (الثالث) بنسبة نجاح ٩٣.٦٪، ندي إبراهيم فوري (الرابع) بنسبة نجاح ٩٣.٤٪، عبد الله حسن محمد (الخامس) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، هدى غريب السيد (الخامس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٨٪، عز الدين عماد عز الدين (السادس) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، هناء عثمان أحمد عثمان (السادس مكرر) بنسبة نجاح ٩٢.٦٪، نحمده سعد فاروق (السابع) بنسبة نجاح ٩٢.٢٪، منة الله محمد حسين (الثامن) بنسبة نجاح ٩١.٦٪.

أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023

 بعضًا من أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023، والذين أبلغتهم الوزارة رسميًا بالنتيجة ودعتهم لحضور المؤتمر الصحفي، وهم:

الطالبة إنجي خالد السيد، من الإسكندرية، الأولي علي الجمهورية فى الدبلوم الفني المهني، للتفاصيل اقرأ: الأولى على الدبلومات الفنية «مهني»: سألتحق بكلية الهندسة.. ونائب الوزير أخبرني بالنتيجة (صورة)

الطالبة فيرنا أسامة، من الإسكندرية، الأولي علي الجمهورية فى الدبلوم الفني للسياحة والفنادق، للتفاصيل إقرأ: الأولى على الجمهورية دبلومات فنية: أحلم بكلية السياحة والفنادق

اقرأ أيضًا: بطالبتين.. «وسط الإسكندرية» تحصد المركز الأول للدبلومات الفنية 2023 (صور)

الطالب محمد رزق سليمان قنيبر، بقرية الحدادي، التابعة لمركز سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، وحصل الطالب على المركز الأول علي مستوى الجمهورية في التعليم الثانوي التجارى بنسبة 99.7%، وحصلت الطالبتين بالتعليم الزراعي على المركز الأول والأول مكرر وهما أمنية متولي عصفور، ونرمين حسن سيد احمد، للتفاصيل: كفر الشيخ.. حصول طالبتين بالتعليم الزراعي وأخرى «تجاري» على المراكز الأولى.

الطالبة هدى أشرف صفي الدين بمدرسة موط الثانوية الزراعية في الوادي الجديد والحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية، للتفاصيل: محافظ الوادي الجديد يهنئ الطالبة الأولى مكرر على مستوى الجمهورية بالدبلومات الفنية

الطالب عمر محمد محمدى على المركز الأول على مستوي الجمهورية في الدبلومات الصناعية من مدرسة العربي تكنولوجيا تطبيقية، للتفاصيل: «تعليم المنوفية»: حصدنا مقعدين بين أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.

الطالبة ندي أيمن عشري على المركز الأول فندقي من قرية ابنهس بمركز قويسنا في المنوفية على المركز الأول جمهورية، للتفاصيل: المنوفية.. الأولى على المدارس الفندقية: والدي رفض التحاقي بالدبلومات وحلمى امتلاك مطعم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 الثانوية الصناعية برقم الجلوس

هناك بعض الخطوات الهامة من أجل الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس وذلك وفقًا لما يلي:-

  • في البداية يتم الذهاب إلى بوابة التعليم الفني.
  • القيام بتحديد نوعية الثانوية سواء “صناعي- تجاري- زراعي”.
  • إدخال رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك.
  • التأكد من رقم الجلوس الذي تم إدخاله.
  • الضغط على أيقونة “عرض النتيجة”.
  • لتظهر لك في النهاية جميع التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.
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