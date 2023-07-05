حصرياً .. رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

عاجل حصريًا.. رسمياً الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر ، ويبلغ إجمالي عدد مدارس التعليم الفني في جمهورية مصر العربية 1300 مدرسة، بالإضافة إلى بعض المدارس والفصول الملحقة بمدارس التعليم العام، وتم تطوير 881 مدرسة فنية وتطبيق البرامج والمناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية بها. كما تم استحداث 29 برنامجًا ومنهجًا جديدًا بالتعاون مع ممثلي سوق العمل، ومن المتوقع الانتهاء من تطوير جميع مناهج التعليم الفني وتدريب جميع المعلمين وتطبيقها في جميع المدارس الفنية بحلول العام الدراسي 2024/2025.

يترقب العديد من الطلاب والطالبات في مصر إعلان بوابة الفجر نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في الدور الأول. تُعتبر الدبلومات الفنية ضرورية بالنسبة للطلاب الراغبين في مواصلة تعليمهم في مجالات متخصصة مثل الصناعة والزراعة والتجارة والفندقة، والتي تستغرق 3 أو 5 سنوات في النظام، في هذا المقال على موقع بوابة الفجر، سنتحدث عن كيفية الحصول على نتائج الدبلومات الفنية عبر موقع fany.emis.gov.eg، الذي يعتبر بوابة نتائج التعليم الفني لعام 2023 الخاص بوزارة التربية والتعليم، وذلك باستخدام رقم الجلوس والاسم.

قبل أن نشرح كيفية الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بواسطة الاسم ورقم الجلوس، دعنا نلقي نظرة على جدول أعمال الدبلومات الفنية لهذا العام. تم تنظيم الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية وفقًا للجدول الذي وافقت عليه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. قد أديمح 715،432 طالبًا وطالبة الامتحانات في 2،542 لجنة مختلفة، وشملت الامتحانات مجموعة متنوعة من المواد بلغ عددها 1،337 مادة امتحانية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 بوابة التعليم الفني

في حضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إقامة مؤتمر صحفي للإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية لعام 2023 بتخصصات (صناعي، زراعي، تجاري، فندقي)، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو 2023، الساعة 2:30 ظهرًا في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاعتماد والنشر الرسمي لنتيجة الدبلوم الفني.

يواصل موقع بوابة الفجر متابعة طلاب وأولياء الأمور بشأن إعلان نتائج الدبلومات الفنية التي ستصدر، ويهدف الطلاب إلى النجاح في الجولة الأولى لتجنب إجراء امتحانات الجولة الثانية في شهر أغسطس المقبل، وهو ما يشكل عبئًا على الطالب وولي أمره في تلك الفترة.

وفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية للدور الأول لعام 2023 عبر رقم الجلوس والاسم على الموقع الإلكتروني fany.emis.gov.eg بعد عودة الطلاب من إجازة عيد الأضحى، يتم حاليًا تصحيح الامتحانات وتسجيل الدرجات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو 2023، ينصح الطلاب بمتابعة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للاطلاع على أحدث التحديثات المتعلقة بإعلان النتيجة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

بعد إعلان نتائج الدبلومات الفنية بالاسم 2023، ستكون بإمكان الطلاب الحصول على نتائجهم باستخدام رقم الجلوس واسمهم، سنشرح الآن الخطوات الضرورية للوصول إلى النتيجة.

الخطوة 1: قم بزيارة الموقع الرسمي للوزارة

انتقل إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر بوابة التعليم الفني والتي تسمى بـ بوابة مركز المعلومات.

الخطوة 2: أدخل رقم الجلوس والاسم

بعد الوصول إلى صفحة النتائج، ستجد حقلين لإدخال رقم الجلوس، قم بإدخال المعلومات المطلوبة بدقة وتأكد من كتابتها بشكل صحيح.

الخطوة 3: اختر الشعبة

اختر الشعبة الخاصة بالطالب سواء زراعي – صناعي – تجاري – فنادق.

الخطوة 4: استعرض النتيجة

بمجرد إدخال معلوماتك الصحيحة، قم بالنقر على زر “استعراض” أو “عرض النتيجة”، سيتم عرض نتيجتك على الشاشة إذا تمت مطابقة المعلومات المدخلة مع سجلات الوزارة.

بذلك تكون حصلت عبر رابط fany emis gov eg وزارة التربية والتعليم على نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول.

أهمية الدبلومات الفنية

تُعَد الشهادات الفنية خيارًا هامًا للطلاب المهتمين بالتعليم في مجالات متخصصة، حيث تُوفِّر الشهادات فُرصًا للتعليم العملي والتدريب في مجالات محددة، مما يمكِّن الطلاب من اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للعمل في صناعة معينة، بالإضافة إلى ذلك، فإن حمل الشهادة الفنية يمكن أن يؤهل الطلاب للانتقال إلى شهادة البكالوريوس في نفس المجال أو الانضمام إلى سوق العمل مباشرة.

نتيجة الدبلومات الفنية بالاسم فقط 2023 جميع المحافظات

قائمة أسماء الأوائل في نتيجة الدبلوم التجاري والصناعي والزراعي للعام الماضي..

اوائل شهادة دبلوم الصناعي

حصد المركز الأول الطالب عبد الرحمن حسيني عبد الله خليل بنسبة نجاح ٩٨.٦٥% .

حصد المركز الأول، الطالب إسلام عماد فتحى مشحوت صقر بنسبة نجاح ٩٩.٧٩%.

حصدت الطالبة إسراء رضا عبد الحميد رزق السيد العبد، المركز الأول أيضا بنسبة نجاح ٩٩.٢٩%.

حصل على المركز الثاني في نظام الثلاث سنوات، الطالب محمد نجاح عبدالله محمد بنسبة نجاح ٩٩%.

ثانيا: شهادة دبلوم زراعة

حصدت المركز الأول الطالبة شروق علي احمد رشدي، بنسبة نجاح ٨٤.٦٣%.

حصد المركز الأول الطالب محمود محمد محمد النشرتي، بنسبة نجاح ٩٦.٥٥%.

حصدت المركز الثاني الطالبة حبيبة صبحي أحمد محمد، بنسبة ٩٤.٧٣%.

ثالثا: اوائل شهادة دبلوم تجارة

حصلت على المركز الأول الطالبة اسراء عصام رجب عيد بنسبة نجاح ٩٨.٤٠% .

حصلت على المركز الأول الطالبة إسراء ايمن ابراهيم الدالي بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

حصلت على المركز الأول مكرر الطالبة أسماء رمضان عباس بنسبة نجاح ٩٩.١٤%.

اوائل شهادة دبلوم التعليم الفني الفندقي

حصلت على المركز الأول الطالبة أمينة محمود السيد محمد بنسبة نجاح ٩٥.٣٥% بمدرسة طنطا.

حصلت على المركز الأول الطالبة روان السيد محمد حسنين، بنسبة نجاح ٩٥.٥٣%.

حصلت علي المركز الثاني الطالبة بسملة اشرف حسن مهدي بنسبة نجاح بمدرسة ٩٤.٩١%.

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توزيع درجات الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

الدبلوم الصناعي:

نظام الخمس سنوات: 1000 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 700 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 500 درجة.

• نظام ثلاث سنوات قسم إلكترونيات: 600 درجة.

الدبلوم الزراعي:

نظام الخمس سنوات: 540 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 550 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 590 درجة

• دبلوم زراعي مهني: 540 درجة.

الدبلوم التجاري:

نظام الخمس سنوات: 450 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 580 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 800 درجة.

الدبلوم الفندقي:

نظام الخمس سنوات: 430 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 750 درجة.

• نظام الثلاث سنوات مهني: 490 درجة.

نسبة نجاح الدبلومات الفنية 2023

أعلنت مديرية التربية والتعليم علي نسبة نجاح طلاب وطالبات الدبلومات الفنية العام الدراسي الحالي والتي وصلت كالاتي:-

التخصص الفني نسبة النجاح الزيادة عن العام الماضي التعليم الفني الثانوي التجاري 72.40% 13.52% التعليم الفني الثانوي الفندقي 88.38% 8.43% التعليم الفني الثانوي الزراعي 53.72% 5.46% التعليم الفني الثانوي الصناعي 71.50% 6.13%

متى ستعلن نتيجة الدبلومات الفنية عام 2023؟من المتوقع أن تكون إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول عام 2023 في أول أسبوع من شهر يوليو.

كيف يمكنني الحصول على نتيجتي في الدبلومات الفنية؟ يمكنك الوصول إلى نتيجتك في الدبلومات الفنية بواسطة رقم جلوسك واسمك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية fany.emis.gov.eg.

ما هي أهمية الشهادات الفنية؟ تُعَدُّ الشهادات الفنية خيارًا مهمًا للطلاب الذين لديهم اهتمام بالمجالات المتخصصة في التعليم، حيث تقدم فرصًا للتعلم العملي والتدريب في مجالات محددة وتُؤهِّل الطلاب للانضمام إلى سوق العمل.

ما هو المكان الذي يمكننا من خلاله مشاهدة نتائج الدبلومات التجارية والزراعية والصناعية والفندقية؟

بوابة مركز المعلومات للتعليم الفني (بوابة نتائج التعليم الفني) الموجود في موقع fany emis gov eg، وهو تابع لوزارة التربية والتعليم، هو الموقع الرسمي، إلى جانب موقع بوابة الفجر.

إعلان نتائج الدبلومات الفنيه 2023

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم خلال الدقائق القليلة المقبلة، الكشف نتائج الدبلومات الفنيه 2023، عبر بوابة التعليم الفني أمام الطلاب والطالبات للإطلاع عليها ومعرفة نتائجهم، وذلك عقب المؤتمر الصحفي الذي سينعقد بعد قليل من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للإعلان عن نتائج الدبلومات الفنيه للعام الدراسي المنتهي، بالإضافة للكشف أسماء أوائل الدبلومات على مستوى الجمهورية.