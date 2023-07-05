( مباشر ) رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم fany.emis.gov.eg

تُطرح نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 في جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم، ويطرح العديد من الطلاب والطالبات الأسئلة حول هذه النتائج، سواء كانت في المجالات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السياحية، يتم ذلك في الوقت نفسه الذي تعلن فيه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن انتهاء الامتحانات التحريرية، وكان ذلك في يوم الخميس الماضي الثامن من يونيو 2023.

بناءً على ذلك، يتم تقديم نتائج دبلومات الفنية لعام 2023 في جميع المحافظات عبر موقعنا بواسطة رقم الجلوس والاسم. تشمل النتائج رقم الجلوس والاسم والرابط الرسمي لبوابة التعليم الفني، بالإضافة إلى توزيع درجات المواد الدراسية لجميع التخصصات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس

تم الكشف من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد ظهور نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023. وأوضحت الوزارة أنه ستتمكن من الحصول على نتائج الصف الثالث الثانوي في الشعب الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية في العام الدراسي 2022/2023 في الأسبوع الأول من شهر يوليو الحالي.، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 خلال الساعات القادمة أو غدًا على أقصى تقدير.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

في هذا السياق، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 ستُعلن في جميع المحافظات، وسيتم ذلك عن طريق الكشف رقم الجلوس والاسم لجميع التخصصات والشعب بعد اكتمال عملية تصحيح وتسجيل الدرجات النهائية في السجلات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه النتائج اليوم خلال مؤتمر صحفي يعقده وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم

الطلاب وأولياء الأمور يبحثون عن رابط بوابة مركز المعلومات للاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم، بالدخول على رابط بوابة مركز المعلومات من هنــــــــــــــــــــــــا،

الخطوات اللازمة للحصول على النتيجة

قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم الخاص بالدبلومات الفنية. يمكنك العثور على رابط الموقع في الدليل الرسمي للطالب المقدم من المدرسة. بعد الوصول إلى موقع وزارة التعليم، ابحث عن قسم “نتائج الدبلومات الفنية” ستحتاج إلى إدخال رقم جلوسك في الحقل المخصص. التأكد من كتابة الرقم بشكل صحيح، حيث أن أي خطأ قد يؤدي إلى عدم العثور على النتيجة. بعد إدخال رقم الجلوس، انقر على زر “البحث” لعرض النتيجة.

ملاحظة: قد يتطلب العملية بعض الوقت حتى يتمكن النظام من استعراض البيانات وعرض النتيجة.

بعد عرض النتيجة، يمكنك الاطلاع على درجاتك وأداءك في الامتحانات. للحفاظ على سجل دقيق للنتيجة، يمكنك طباعة الصفحة أو حفظها في جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تُعَدُّ نتائج الدبلومات الفنية ذات أهمية بالغة للطلاب، فهي تُمَثِّل إحدى المراحل الحاسمة في مسيرتهم الدراسية. نتمنى أن تتحقق توقعاتك من النتائج وتكون بدايةً واعدةً لمستقبل ناجح في مجال الدبلومات الفنية.

توزيع درجات الدبلومات الفنية 2023 جميع التخصصات

الدبلوم الصناعي:

نظام الخمس سنوات: 1000 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 700 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 500 درجة.

• نظام ثلاث سنوات قسم إلكترونيات: 600 درجة.

الدبلوم الزراعي:

نظام الخمس سنوات: 540 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 550 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 590 درجة

• دبلوم زراعي مهني: 540 درجة.

الدبلوم التجاري:

نظام الخمس سنوات: 450 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 580 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 800 درجة.

الدبلوم الفندقي:

نظام الخمس سنوات: 430 درجة.

• نظام الثلاث سنوات: 570 درجة.

• نظام الثلاث سنوات تعليم مزدوج: 750 درجة.

• نظام الثلاث سنوات مهني: 490 درجة.

موعد مؤتمر وزير التربية والتعليم لاعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023

تترقب العديد من الطلاب وأولياء الأمور إعلان نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023. ومن المتوقع أن يعلن وزير التربية والتعليم عن نتائج الدبلومات الفنية في مؤتمر صحفي خاص. هنا بعض المعلومات الهامة حول توقيت هذا المؤتمر:

يُتوقع عقد مؤتمر وزير التربية والتعليم لإعلان نتائج الدبلومات الفنية 2023 بعد الظهر في هذا اليوم.

عادة ما يتم الإعلان عن تاريخ المؤتمر من خلال الوسائل الإعلامية الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة لوزارة التربية والتعليم.

يجب علينا الأخذ بعين الاعتبار أهمية متابعة الإعلانات الرسمية والبقاء على اطلاع دائم بشأن أحدث المستجدات المتعلقة بنتائج الدبلومات الفنية لعام 2023.

ستتمكن من الوصول إلى النتائج غير المعلنة في المؤتمر الصحفي عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمنصات الاجتماعية الخاصة بالوزارة.

يُنصح الطُلاب وأولياء الأمورَ بالتحقق مِن نتيجتهم عن طَريقَ رَقم جُلوسِهم والاسم الرَسمي عَما يتوفر عبر المَصادِر الرَسمية لِوِزارة التَعليم.

نحن نتمنى الحظ السعيد والنجاح لجميع الطلاب في نتائج الدبلوم الفني لعام 2023 في جميع المحافظات.