الآن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم (الرابط مباشر ) وخطوات الالتحاق بكليات التجارة

بعد وقت قصير، سوف يعتمد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتائج امتحانات الدبلومات الفنية لعام 2023. وذلك استعدادًا لإعلانها في المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد ظهر اليوم في مقر الوزارة في العاصمة الإدارية.

وقالت مصادر من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بوابة الفجر إن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، سوف يقدم التهاني لأوائل الدبلومات الفنية بنجاحهم، ثم سيتم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن النتائج وتفاصيل نسب النجاح، حيث سيتم تكريمهم.

أشارت المصادر إلى أن نسب النجاح في الدبلومات الصناعية، والزراعية، والتجارية، والفندقية قريبة إلى حد كبير من نتائج العام الماضي، وهناك زيادة طفيفة في نسب النجاح في بعض الأقسام.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكدت المصادر أن الإعلان عن الأوائل في الدبلومات الفنية سيتم قريبًا، ويبلغ عددهم نحو 29 طالبًا في جميع المحافظات المصرية. ومن المتوقع أن يعقد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لهذا الغرض.

توقعت المصادر أن يُكرَّم الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، مجموعة من الطلاب المتفوقين في الدبلومات الفنية بعد انتهاء المؤتمر الصحفي الذي سيُعقد للإعلان عن النتائج، حيث سيلقي مجاهد كلمة حيث سيكشف خلف الكواليس وتفاصيل النتيجة.

الطالبة ندى أيمن، التي تقيم في قرية ابنهس بمركز قويسنا في محافظة المنوفية. تبلغ ندى أيمن المرحلة الأولى من الدبلوم الفني وتحققت لها المركز الأول في المدارس الفندقية في هذا التخصص. أعربت ندى عن سعادتها الكبيرة لتحقيق طموحاتها وأكدت أنها اتخذت القرار الصحيح منذ البداية.

تشير المصادر إلى أنه سيتم الإعلان عن أوائل الدبلومات الفنية في جميع المحافظات، والذين يبلغ عددهم 29 طالبًا في جميع الأفرع، في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم للتعليم الفني.

ومن المتوقع أن يكرم وزير التعليم، الدكتور رضا حجازي، عددًا من أوائل الدبلومات الفنية، فور الإعلان عن النتائج خلال المؤتمر الصحفي، الذي سيتحدث فيه مجاهد عن كواليس وتفاصيل النتيجة.

على صعيد آخر، تحدثت الطالبة ندى أيمن، أولى الدبلومات الفنية في المدارس الفندقية، والتي تعود أصولها إلى قرية ابنهس التابعة لمركز قويسنا في محافظة المنوفية، عن فرحتها الكبيرة لتحقيق النجاح وحصولها على المركز الأول. كما أكدت أن اختيارها للتخصص كان صوابًا منذ البداية.

وتعد نتائج الدبلومات الفنية أمرًا هامًا للطلاب والطالبات الذين يدرسون في هذه المجالات المختلفة، حيث تؤهلهم للعمل في مجالات متنوعة، وتحقق لهم الفرص الوظيفية المختلفة في سوق العمل المصري والعربي. وتأتي إعلان النتائج وتكريم الأوائل كخطوة مهمة لتشجيع الطلاب وتحفيزهم على العمل والتفوق في مجالاتهم المختلفة.