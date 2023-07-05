ظهرت الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر

ظهرت الآن رابط نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم عبر بوابة الفجر .. رسمياً ، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم جلوس الطالب نتائج الدبلومات الفنية تعكس الإنجازات والمهارات التقنية التي حققها الطلاب في مجالات محددة، توفر هذه النتائج مؤشرًا على مستوى التفوق والتطور الشخصي والاحترافي للخريجين، قد تشمل النتائج تفوقًا في المشاريع العملية وتقديرات عالية في المواد الأكاديمية، والاستعداد لسوق العمل والمهارات الفنية المكتسبة، تلعب نتائج الدبلومات الفنية دورًا هامًا في تمكين الخريجين من دخول سوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية والمستقبلية في مجالات الفن والتقنية.

نتيجة الدبلومات الفنية جميع المحافظات برقم الجلوس والاسم، سيتم الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية في وقت قصير اليوم الأربعاء، ولذا، نقدم رابط نتائج الدبلومات الفنية عام 2023 على بوابة التعليم الفني، يمكن للطلاب الحصول على النتيجة فورًا من خلال رقم جلوسهم، ولديهم الحق في تقديم طلب التظلم في غضون 15 يومًا من ظهور النتيجة.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 على بوابة التعليم الفني

إذا كنت تبحث عن رابط نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 على بوابة التعليم الفني، فهناك نحو 715 ألفًا و432 طالبًا وطالبة يبحثون عن رابط النتائج اليوم، هذا سيتسبب في ضغط كبير على السيرفرات المخصصة للموقع، مما يؤدي إلى بطء في عملية التحميل. لذلك، ستحتاج إلى الانتظار لبعض الوقت حتى تزداد سرعة التحميل.

الدخول على موقع التعليم الفني التابع لوزارة التربية والتعليم (اضغط هنــــــا).

وبعد ذلك يتطلب منك أن تحدد السنة الدراسية.

بالإضافة إلى تحديد نوع التعليم الفني (صناعي- زراعي- فندقي- تجاري).

وأيضا تحديد المدرسة التابع لها والمحافظة.

وبعد ذلك وضع رقم الجلوس.

وخلال ثوان ستظهر النتيجة أمام الطالب.

بوابة التعليم الفني نتيجة الدبلومات الفنية 2023

تحتوي بوابة التعليم الفني على نتيجة دبلومات الفنون لعام 2023، حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات المسجلين في التعليم الفني 715،432 شخص، سواء في التخصصات الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الفندقية، وقد بلغ إجمالي عدد المواد في التعليم الفني 1337 مادة، خلال الفترة من 27 مايو إلى 8 يونيو 2023.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

وإذا كنت تريد معرفة نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس، فهي ستكون من خلال اتباع الخطوات التالية:

بوابة التعليم الفني (هنـــــــــــــا)

وضع رقم الجلوس.

الضغط على إظهار النتيجة.

نتيجة الثانوية الزراعية برقم الجلوس 2023

إذا كنت ترغب في معرفة نتيجة الثانوية الزراعية للعام 2023 باستخدام رقم الجلوس، ستكون هذه النتيجة متوافرة عبر بوابة التعليم الفني لنتائج الدبلومات الفنية للعام 2023، وتشمل هذه الدبلومات قسم البستنة والزراعة، وكذلك الصحة البيطرية وتربية النحل، إضافة إلى قسم وقاية المزروعات وصناعة منتجات الألبان والصناعات الزراعية، وأخيرًا قسم المخابز وصناعة المعجنات، وبعد اجتياز هذه الأقسام، يحصل الطالب على شهادة الدبلوم الزراعي والتأهيل المهني.

تتضمن النتيجة مادة اللغة العربية

وأيضا مادة التربية الدينية

وكذلك اللغة الإنجليزية

وأيضا اللغة الفرنسية

بالإضافة إلى مادة الحاسب الآلي

وأيضا درجة الطالب في مادة محاصيل الحقل

وكذلك مادة بساتين الفاكهة

وهناك مادة بساتين خضر

بالإضافة إلى مادة بساتين زينة

وهناك مادة وقاية نبات من الحشرات والأمراض والميكروبيولوجي

وأيضا مادة تربية النحل ودودة القز

وهناك مادة الإنتاج الحيواني

وكذلك مادة الصناعات الزراعية والعجائن والمخبوزات

ومادة الفيزياء والكيمياء الزراعية.

ومادة الاقتصاد الزراعي وإدارة المشروعات

وأخيرًا مادة صحة الحيوان والدواجن.

نتيجة الدبلومات الفنية سوهاج برقم الجلوس

تم الإعلان عن موعد الإعلان عن نتائج الدبلومات الفنية في محافظة سوهاج عبر الصفحة الرسمية. يجب على الطلاب الدخول إلى بوابة التعليم الفني للحصول على نتيجتهم ونسبة نجاحهم. إذا كانت نسبة النجاح أكثر من 70٪، فللطالب الحق في التقديم في الكليات.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الغربية

كشفت مديرية التعليم الفني التابعة لوزارة التربية والتعليم في الغربية عن كيفية الحصول على نتائج الدبلومات الفنية لعام 2023 بواسطة رقم الجلوس، ستتاح النتائج عبر بوابة التعليم الفني، ويجب ملاحظة أن هناك نحو 117 لجنة مختلفة على مستوى المحافظة شاركت في إجراء امتحانات الدبلومات الفنية، وقد بلغ عدد الطلاب الذين شاركوا في الامتحانات نحو 33 ألف و920 طالبًا وطالبة.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة الدقهلية

وفيما يتعلق بنتيجة الدبلومات الفنية 2023 في محافظة الدقهلية، أُعلنت المحافظة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيتم بث مؤتمر وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي مباشرة، من المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في تمام الساعة 2:30 مساءً من مقر وزارة التربية والتعليم في العاصمة الإدارية الجديدة.

لن تظهر النتيجة سوى على بوابة التعليم الفنى التابع لوزارة التربية والتعليم.

يجب العلم أن هذه النتيجة غير معتمدة وعلى الطالب الرجوع إلى المدرسة.

يحق له تقديم تظلم في مدة أقصاها 15 يوما، وسعر التظلم في المادة يصل إلى 100 جنيه.

كما يحق للطالب الذي حصل على مجموع أكثر من 70% الالتحاق بكليات والمعاهد العليا، وفقا لتنسيق الكليات الذي تعلن عنه وزارة التعليم العالي.

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس محافظة قنا

يبحث الطلاب أيضًا عن نتيجة الدبلومات الفنية لعام 2023 في محافظة قنا، حيث يقدم الطالب رقم جلوسه ليتمكن من معرفة النتيجة. سوف تظهر النتيجة بغضون الخطوات التالية، سواء كان البرنامج مدته 3 سنوات أو نظام 5 سنوات، يمكن الحصول على نتيجة الثانوية الصناعية من خلال الإطلاع على المعلومات التالية.